Robert Lewandowski heeft Bayern München zaterdag met een hattrick aan een 5-0-zege op Hertha BSC geholpen. Door zijn doelpunt(en) evenaarde de Pool opnieuw een record van wijlen Gerd Müller. Het Bayer Leverkusen van basisspelers Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong pakte de koppositie in de Bundesliga door een 1-4-zege bij FC Augsburg.

Thomas Müller zette Bayern in de zesde minuut op voorsprong, waarna Lewandowski in de 35e minuut de 2-0 maakte. De Pool kwam voor de zestiende officiële wedstrijd op rij tot scoren en evenaarde daarmee het record van Müller. 'Der Bomber' was in het seizoen 1969/1970 eveneens zestien duels op rij trefzeker voor Bayern.

Het is de tweede keer dit jaar dat Lewandowski in de voetsporen van de onlangs overleden Müller treedt. Hij brak afgelopen seizoen het doelpuntenrecord van de Duitse voetballegende in de Bundesliga door 41 keer te scoren. Müller was in het seizoen 1971/1972 veertig keer trefzeker in de Bundesliga.

Ook na rust wist Lewandowski het doel weer te vinden tegen Hertha. De spits tekende twintig minuten voor tijd op aangeven van Leroy Sané voor de 4-0 en het driehonderdste doelpunt in dienst van Bayern. Zes minuten voor tijd zorgde Lewandowski ook voor de vijfde treffer van Bayern. Kort na rust had Jamal Musiala de derde goal voor zijn rekening genomen.

Bij Hertha was er een basisplek voor vleugelverdediger Deyovaisio Zeefuik, die in de 61e minuut naar de kant werd gehaald. Javairô Dilrosun kwam al na twintig minuten het veld in als invaller. De van Ajax overgekomen Jurgen Ekkelenkamp maakte nog geen deel uit van de selectie van de club uit Berlijn.

Bayer Leverkusen wint van Augsburg

De 5-0-zege van Bayern was niet genoeg voor de koppositie. Die plek wordt bezet door Bayer Leverkusen, dat de overwinning op Augsburg mede dankte aan twee eigen doelpunten van de thuisploeg. Iago werkte de bal in de derde minuut in zijn eigen doel en Florian Niederlechner deed negen minuten later hetzelfde.

Diezelfde Niederlechner zorgde na een half uur voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Augsburg niet. Een treffer van Moussa Diaby werd vlak voor rust afgekeurd vanwege hands, maar na rust voerden EK-revelatie Patrik Schick en Florian Wirtz de score wel verder op.

Leverkusen heeft na drie wedstrijden zeven punten en staat voorlopig bovenaan. Ook SC Freiburg heeft zeven punten, maar een minder doelsaldo dan de koploper. Met doelman Flekken in de basis won Freiburg zaterdag met 2-3 bij VfB Stuttgart.

Ook Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste konden juichen, want de Nederlanders versloegen met FSV Mainz thuis Greuther Fürth: 3-0. Bij de bezoekers deed Justin Hoogma de hele wedstrijd mee en bleef Jetro Willems op de bank. Verder was FC Köln met 2-1 te sterk voor VfL Bochum en eindigde Arminia Bielefeld-Eintracht Frankfurt in 1-1.

Jean-Paul Boëtius in duel met Paul Seguin. Foto: Getty Images

