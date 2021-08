Kylian Mbappé zal ondanks de geruchten over een megatransfer naar Real Madrid in de selectie van Paris Saint-Germain zitten voor het uitduel met Stade Reims van zondag. Lionel Messi kan mogelijk zijn debuut maken voor de Franse topclub.

"Ik heb de definitieve selectie nog niet samengesteld, maar onze bekende drie aanvallers zullen er zeker bij zitten", zei PSG-trainer Mauricio Pochettino zaterdag op zijn persconferentie over Mbappé, Messi en Neymar.

"Of ze in de basis staan, weet ik nog niet. Dat zien we morgen wel. Mbappé heeft mij niet gezegd dat hij weggaat en aangezien hij heel hard werkt op de training, is er geen aanleiding hem niet mee te nemen."

De 22-jarige Mbappé wil zijn over een jaar aflopende contract bij PSG niet verlengen. De club uit Parijs bevestigde donderdag een bod van circa 160 miljoen euro te hebben afgewezen, waarna Real Madrid terugkwam met een nieuw bod van 170 miljoen euro. Daarover zou PSG wel willen onderhandelen.

Messi kwam een kleine drie weken geleden transfervrij over van FC Barcelona, maar speelde door een trainingsachterstand nog niet voor PSG. "Lionel is een professional, die zich heel goed heeft aangepast aan zijn nieuwe team", zei Pochettino.

Zonder Messi en de geblesseerde Neymar won koploper PSG de eerste drie wedstrijden van het seizoen in de Franse competitie.

