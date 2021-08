De Premier League-kraker tussen Liverpool en Chelsea is zaterdag in een gelijkspel geëindigd: 1-1. Een rode kaart voor Chelsea-back Reece James vlak voor rust veranderde de wedstrijd, maar de ploeg uit Londen hield wel stand met tien man. Arsenal verloor met liefst 5-0 van Manchester City.

Chelsea kende bijna een uitstekende eerste helft op Anfield, want de Champions League-winnaar kwam in de 22e minuut op voorsprong via Kai Havertz.

In de blessuretijd stond het duel op zijn kop toen James een rode kaart kreeg vanwege hands. De vleugelspeler van Chelsea blokte een inzet van Sadio Mané op de doellijn met zijn arm. De bal kwam eerst tegen het bovenbeen van James en zijn arm hing naast zijn lichaam, maar scheidsrechter Anthony Taylor twijfelde niet na het bekijken van de beelden.

Liverpool, waar Virgil van Dijk negentig minuten meedeed, kreeg ook een penalty en die werd benut door Mohamed Salah: 1-1. Het was voor de Egyptenaar zijn 99e goal in de Premier League.

In de tweede helft ging de thuisploeg met een man meer op jacht naar de derde competitiezege op rij, maar met wat kunst- en vliegwerk wisten de tien man van Chelsea een punt uit het vuur te slepen.

Hakim Ziyech bleef de hele wedstrijd op de bank bij Chelsea.

Na de gelijkmaker van Liverpool was er een opstootje in het strafschopgebied van Chelsea. Na de gelijkmaker van Liverpool was er een opstootje in het strafschopgebied van Chelsea. Foto: ANP

Arsenal gaat af bij Manchester City

Arsenal beleeft een dramatische start van het seizoen. Op bezoek bij Manchester City stond de ploeg van coach Mikel Arteta binnen twaalf minuten op een 2-0-achterstand door doelpunten van Ilkay Gündogan en Ferran Torres.

Na iets meer dan een half uur kreeg Arsenal-middenvelder Granit Xhaka rood na een stevige overtreding en nog in de eerste helft maakte Gabriel Jesus er 3-0 van. Rodri en opnieuw Torres zorgde er na rust voor dat de middag alsmaar pijnlijker werd voor Arsenal.

De situatie is vooralsnog troosteloos voor de dertienvoudig landskampioen, die in drie speelrondes nog geen punt pakte, een doelsaldo van 0-9 heeft en daarmee voorlopig laatste staat. City won een week geleden tegen Norwich City ook al met 5-0.

Met het vijfde doelpunt van de middag verzorgde Ferran Torres het slotakkoord in het Etihad Stadium. Met het vijfde doelpunt van de middag verzorgde Ferran Torres het slotakkoord in het Etihad Stadium. Foto: AFP

Everton nestelt zich naast West Ham aan kop

West Ham United en Everton gaan voorlopig samen met Liverpool en Chelsea aan kop in de Premier League met zeven punten uit drie duels. West Ham leed wel voor het eerst dit seizoen puntenverlies (2-2 tegen Crystal Palace), terwijl Everton met met 0-2 won bij Brighton & Hove Albion.

West Ham nam in eigen huis twee keer de leiding, maar Crystal Palace - waar Jaïro Riedewald op de bank bleef - kwam twee keer langszij. Everton sloeg bij Brighton toe via Demarai Gray en Dominic Calvert-Lewin. Joël Veltman viel nog in bij de thuisploeg.

Leicester City boekte bij het Norwich City van Tim Krul eveneens de tweede zege van het seizoen: 1-2. Jamie Vardy was opnieuw trefzeker voor de kampioen van 2016. Aston Villa kwam met Anwar El Ghazi niet verder dan 1-1 tegen Brentford en Newcastle United-Southampton eindigde in 2-2.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League