Arsenal heeft zaterdag opnieuw een zeer pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. 'The Gunners' speelden op bezoek bij Manchester City ruim een helft met tien man, verloren met 5-0 en stonden er na drie speelrondes nog nooit zo beroerd voor.

Al binnen twaalf minuten was het 2-0 door doelpunten van Ilkay Gündogan en Ferran Torres. Na iets meer dan een half uur kreeg Arsenal-middenvelder Granit Xhaka rood na een stevige overtreding en verloor manager Mikel Arteta definitief zijn hoop op een goed resultaat.

Nog in de eerste helft maakte Gabriel Jesus er 3-0 van, waarna Rodrigo en opnieuw Torres er in de tweede helft voor zorgden dat de middag alsmaar pijnlijker werd voor Arsenal.

De situatie is vooralsnog troosteloos voor de dertienvoudig landskampioen, die in drie speelrondes nog geen punt pakte, een doelsaldo van 0-9 heeft en daarmee voorlopig laatste staat. Alle andere clubs moeten dit weekend nog wel in actie komen.

City beleefde een valse seizoensstart door de strijd om het Community Shield te verliezen van Leicester City (1-0) en in de eerste Premier League-speelronde met dezelfde cijfers onderuit te gaan bij Tottenham Hotspur, maar lijkt inmiddels op stoom. Een week geleden werd het tegen Norwich City ook al 5-0.

Later op de dag staat onder meer Liverpool-Chelsea nog op het programma in Engeland. De kraker op Anfield begint om 18.30 uur.

