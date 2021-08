FC Barcelona-trainer Ronald Koeman vindt het absurd dat aartsrivaal Real Madrid een bod van 180 miljoen euro heeft uitgebracht op Kylian Mbappé. De Nederlandse coach stelt dat zulke bedragen niet verantwoord zijn in coronatijd.

"Zoveel geld voor een speler, terwijl we weten dat zoveel mensen economische zorgen hebben, is waanzin", zei Koeman zaterdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd van zondag tegen Getafe.

"Maar ik begrijp heel goed dat Real hem wil hebben. Als zij het geld hebben, laten ze hem dan maar vastleggen. Ik zou Mbappé ook wel in mijn team willen hebben, hij is de beste speler ter wereld. Het is toch prima dat elke club zijn selectie probeert te verbeteren?"

Het openingsbod van 160 miljoen euro van Real Madrid op Mbappé werd door Paris Saint-Germain resoluut van de hand gewezen, maar volgens verschillende media in Spanje en Frankrijk zou Real een nieuw bod van 180 miljoen euro hebben uitgebracht. PSG heeft daar tot dusver niet op gereageerd.

Kylian Mbappé staat in de nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain. Foto: Pro Shots

'Kunnen niet naar vroegere tijden'

Koeman snapt dat de fans van FC Barcelona Mbappé in Camp Nou willen zien, maar benadrukt dat de club in financieel zwaar weer verkeert. "Ik begrijp dat het frustrerend is, maar we moeten realistisch zijn. De club kan economisch nu niet concurreren met clubs als Paris Saint-Germain, Manchester City of Manchester United."

"We moeten het accepteren en proberen dingen te veranderen en verbeteren. Maar het zal tijd kosten, het is niet iets dat van de ene op de andere dag zal veranderen. We kunnen niet terug naar vroegere tijden."

"We werken nu met veel jonge spelers, die tijd nodig hebben om het beste van zichzelf te geven. Pedri zal op zeventienjarige leeftijd niet hetzelfde zijn als op 24-jarige leeftijd", aldus Koeman, die niet wil spreken van een overgangsseizoen. "We zitten bij een club waar je altijd een winnaarsmentaliteit moet tonen."