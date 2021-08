PSV opent de groepsfase van de Europa League met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Feyenoord, AZ en Vitesse beginnen de Conference League met een uitwedstrijd, blijkt uit het zaterdag door de UEFA gepubliceerde speelschema.

Het thuisduel van PSV met Real Sociedad staat gepland voor donderdag 16 september. Twee weken later gaat de ploeg van trainer Roger Schmidt op bezoek bij het Oostenrijkse Sturm Graz, waarna op 21 oktober AS Monaco naar Eindhoven afreist. PSV besluit de groepsfase op 9 december met een uitwedstrijd tegen Real Sociedad.

PSV liep afgelopen dinsdag de groepsfase van de Champions League mis door een doelpuntloos gelijkspel tegen Benfica. De Eindhovenaren verloren in Lissabon met 2-1 en moesten de return in het Philips Stadion winnen om kans te maken op het hoofdtoernooi van het miljoenenbal, maar PSV kwam niet tot scoren en stroomt daardoor automatisch door naar de Europa League.

PSV is de enige Nederlandse deelnemer in het tweede Europese toernooi. AZ kwam afgelopen donderdag één doelpunt tekort tegen Celtic om de groepsfase van de Europa League te bereiken, waardoor de Alkmaarders in de nieuwe Conference League uitkomen. PSV reikte vorig seizoen tot de knock-outronde van de Europa League, waarin Olympiacos te sterk was.

Speelschema PSV in Europa League: 16 september: PSV-Real Sociedad (21.00 uur)

30 september: Sturm Graz-PSV (18.45 uur)

21 oktober: PSV-AS Monaco (21.00 uur)

4 november: AS Monaco-PSV (18.45 uur)

25 november: PSV-Sturm Graz (21.00 uur)

9 december: Real Sociedad-PSV (18.45 uur)

Feyenoord, AZ en Vitesse beginnen in buitenland

Feyenoord begint de Conference League op 16 september met een uitwedstrijd in Israël tegen Maccabi Haifa, waarna de ploeg van trainer Arne Slot twee weken later Slavia Praag ontvangt in De Kuip. Op 21 oktober komt Bundesliga-club Union Berlin naar Rotterdam.

AZ moet net als Feyenoord op de eerste speeldag van de Conference League naar het buitenland. De Alkmaarders reizen af naar Denemarken, waar een confrontatie met Randers wacht. Op 30 september staat de eerste thuiswedstrijd op het programma: AZ-FK Jablonec.

Vitesse, dat met Tottenham Hotspur, Stade Rennes en NS Mura als tegenstanders relatief zwaar lootte, wacht in de eerste speelronde een uitwedstrijd tegen NS Mura. Het eerste duel in het GelreDome is op 30 september tegen Stade Rennes. Drie weken later ontvangt de ploeg van trainer Thomas Letsch Tottenham Hotspur in Arnhem.

Speelschema Feyenoord in Conference League: 16 september: Maccabi Haifa-Feyenoord (18.45 uur)

30 september: Feyenoord-Slavia Praag (21.00 uur)

21 oktober: Feyenoord-Union Berlin (18.45 uur)

4 november: Union Berlin-Feyenoord (21.00 uur)

25 november: Slavia Praag-Feyenoord (18.45 uur)

9 december: Feyenoord-Maccabi Haifa (21.00 uur)

Speelschema AZ in Conference League: 16 september: Randers FC-AZ (21.00 uur)

30 september: AZ-FK Jablonec (18.45 uur)

21 oktober: CFR Cluj-AZ (21.00 uur)

4 november: AZ-CFR Cluj (18.45 uur)

25 november: FK Jablonec-AZ (21.00 uur)

9 december: AZ-Randers FC (18.45 uur)