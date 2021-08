De spelers en staf van Fortuna Sittard zijn dolblij dat Ben Rienstra zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-2) zijn rentree maakte. De aanvoerder van de Limburgers maakte zijn eerste minuten nadat tijdens de seizoensvoorbereiding hartproblemen waren geconstateerd.

Rienstra, die een week geleden al een half uur meedeed tijdens een oefenwedstrijd tegen KRC Genk, kwam tijdens de wedstrijd in het Fortuna Sittard Stadion na een uur in het veld.

"De grootste overwinning is dat Ben terug is. Dat is veel meer waard dan drie punten. Het doet heel veel met de spelersgroep", zei Fortuna-trainer Sjors Ultee voor de camera van ESPN.

"Niet zozeer dat hij vandaag in het veld terug was, maar dat hij weer ging meetrainen en dat het goede nieuws kwam. Dat bracht zoveel blijdschap. Er is zoveel belangrijker dan wel of geen doelpunt. Dat het met de gezondheid van een van onze spelers weer goed zit, maakt ons heel blij."

Fortuna-middenvelder Tesfaldet Tekie genoot er ook van dat Rienstra weer terug is. "Het was een mooi moment. Hij heeft het moeilijk gehad, maar hij heeft niet opgegeven. We zijn hem blijven steunen. Het heeft ons doen inzien dat het zomaar over kan zijn."

Het gelijkspel tegen RKC betekent dat Fortuna na twee Eredivisie-speelrondes op vier punten staat. In de derde competitiewedstrijd van het seizoen is Sparta Rotterdam de tegenstander.

