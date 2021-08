Ajax begint en eindigt de groepsfase van de Champions League met een wedstrijd tegen Sporting CP. Dat blijkt uit het speelschema dat de UEFA vrijdag heeft vrijgegeven.

Het nieuwe Champions League-avontuur begint voor de ploeg van Erik ten Hag op woensdag 15 september om 21.00 uur in Lissabon. Het eerste thuisduel volgt dertien dagen later als Besiktas naar Amsterdam komt. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 18.45 uur.

Daarna volgt een tweeluik tegen Borussia Dortmund; eerst thuis, dan uit. Na het uitduel met Besiktas komt Sporting CP naar Amsterdam voor het zesde en laatste groepsduel van Ajax in Poule C.

In de laatste twee seizoenen strandde de ploeg van Erik ten Hag in de groepsfase van de Champions League.

Ajax is dit seizoen de enige Nederlandse deelnemer aan de Champions League. De speelschema's van de Europa League en de Conference League zijn nog niet bekendgemaakt.