Borussia Dortmund heeft met basisklant Donyell Malen een moeizame zege in de Bundesliga geboekt. De ploeg van coach Marco Rose won dankzij een late treffer van Erling Haaland met 3-2 van 1899 Hoffenheim. In Frankrijk boekte Peter Bosz een welkome zege met Olympique Lyon en in Italië won Internazionale met bankzitter Denzel Dumfries bij Hellas Verona: 1-3.

Alle doelpunten bij Dortmund-Hoffenheim vielen in de tweede helft. Giuseppe Reyna en Jude Bellingham maakten de eerste twee goals voor de thuisploeg. Tussendoor zorgde Christoph Baumgartner voor de gelijkmaker.

In de slotfase werd Malen gewisseld en enkele minuten later kwam Hoffenheim via invaller Moanes Dabour opnieuw langszij. Haaland bezorgde Dortmund in blessuretijd alsnog de overwinning.

Dankzij de tweede competitiezege van het seizoen gaat Dortmund met zes punten uit drie duels aan kop in de Bundesliga. Onder meer VfL Wolfsburg en Bayern München kunnen de koppositie later dit weekend nog overnemen.

Dortmund is een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League. Sporting CP en Besiktas zijn de andere twee ploegen in deze poule.

Olympique Lyon viert de enige treffer tegen FC Nantes. Olympique Lyon viert de enige treffer tegen FC Nantes. Foto: AFP

Eerste competitiezege Bosz met Olympique Lyon

In Frankrijk boekte Bosz zijn eerste competitiezege met Olympique Lyon. De Nederlandse coach zag zijn ploeg met 0-1 winnen bij FC Nantes.

Moussa Dembélé kroonde zich tot matchwinner door tien minuten voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Lyon eindigde het duel met tien man door een tweede gele kaart voor Damien Da Silva twaalf minuten voor tijd.

Lyon pakte in de eerste drie competitieduels slechts twee punten. Vorige week verspeelde de ploeg van Bosz een 3-1-voorsprong in de slotfase tegen Clermont Foot (3-3). Voorzitter Jean-Michel Aulas nam na die wedstrijd al het woord crisis in de mond.

Joaquín Correa luisterde zijn debuut voor Inter op met twee goals. Joaquín Correa luisterde zijn debuut voor Inter op met twee goals. Foto: EPA

Correa kent droomdebuut voor Inter

In de Serie A kwam Inter na een kwartier op achterstand door een doelpunt van Ivan Ilic. Lautaro Martínez tekende kort na rust voor de gelijkmaker.

Invaller Joaquín Correa kende een droomdebuut voor Inter. De Argentijn, die donderdag werd overgenomen van Lazio, leidde zijn nieuwe ploeg met twee treffers in de slotfase naar de winst.

Dumfries bleef de hele wedstrijd op de bank bij Inter, dat met zes punten uit twee duels voorlopig aan kop gaat. Vorige week maakte de Oranje-international met een invalbeurt tegen Genoa zijn debuut voor de 'Nerazzurri'. Stefan de Vrij speelde wel de hele wedstrijd bij Inter.

