Jurgen Ekkelenkamp maakt de overstap van Ajax naar Hertha BSC. De middenvelder tekende vrijdag een contract tot medio 2025 bij de Duitse club.

Daarmee komt er voor de 21-jarige Ekkelenkamp een einde aan een periode van acht jaar bij Ajax. Hij had in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot het einde van het seizoen.

Ekkelenkamp doorliep sinds de zomer van 2013 de jeugdopleiding van Ajax. In april 2018 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht.

De jeugdinternational speelde in totaal veertig wedstrijden voor de Amsterdammers en maakte daarin zes doelpunten. Hij moest zich voornamelijk tevredenstellen met invalbeurten.

Ekkelenkamp stond al een tijdje in de belangstelling van Hertha, de hekkensluiter in de Bundesliga. "Het is geen geheim dat we Jurgen al heel lang volgen", zegt sportief directeur Fredi Bobic van Hertha op de website van de club. "We zijn blij dat we nu een oplossing hebben gevonden die voor iedereen goed uitkomt. Jurgen zal ons aanvallende spel met zijn talent nieuwe impulsen geven."

Bij Hertha komt Ekkelenkamp met Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan drie Nederlanders tegen.