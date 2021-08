Fortuna Sittard en RKC Waalwijk hebben vrijdag in een vermakelijk duel met 2-2 gelijkgespeeld in de Eredivisie. Fortuna-gelegenheidsspits Mats Seuntjens voorkwam dat RKC-aanvaller Michiel Kramer opnieuw de rol van matchwinner op zich nam.

Kramer, die in de eerste speelronde al het winnende doelpunt maakte tegen AZ, was verantwoordelijk voor beide treffers namens de bezoekers in Sittard. De spits maakte de 1-1 vlak voor rust en zette RKC na rust op 1-2. Hij scoorde voor het eerst sinds november 2015 twee keer in één Eredivisie-duel.

Seuntjens, die in de 23e minuut al de aangever was bij de openingstreffer van Samy Baghadi, zette zelf halverwege de tweede helft de eindstand op het scorebord. De middenvelder rondde een aanval af met een fraai stiftje: 2-2.

In de tweede helft bracht Fortuna-trainer Sjors Ultee Ben Rienstra binnen de lijnen. De middenvelder, bij wie deze zomer hartproblemen aan het licht waren gekomen, deed ruim een half uur mee. Hij kon zijn rentree niet opluisteren met een overwinning.

Beide ploegen staan na het gelijkspel op vier punten. Fortuna Sittard heeft later dit seizoen wel nog een inhaalwedstrijd tegen AZ op het programma staan. Na de interlandbreak hervat Fortuna de competitie op bezoek bij Sparta Rotterdam. RKC speelt in de vierde speelronde thuis tegen Vitesse.

Fortuna-publiek verwelkomt Tirpan voor aftrap

Al voor de aftrap gingen de handen van de Fortuna-fans op elkaar in Sittard. Mickaël Tirpan werd gepresenteerd aan de fans. De 27-jarige Belg wordt definitief overgenomen van de Turkse club Kasimpasa, dat hem vorig seizoen na de winterstop al aan Fortuna verhuurde.

Ook op het veld ging Fortuna voortvarend van start. Ondanks enkele kansen van RKC kwam de thuisploeg op voorsprong via Baghadi, die een voorzet van Seuntjens hard binnen knalde.

RKC bleef de aanval zoeken en dat resulteerde nog voor rust in de gelijkmaker. Kramer kon de bal van dichtbij binnen tikken. Na rust was het opnieuw de spits, die een voorzet van Jens Odgaard van dichtbij binnen werkte. De van ADO Den Haag overgekomen aanvaller maakte zijn derde treffer van het seizoen.

Halverwege de tweede helft zorgde Seuntjens ervoor dat Fortuna een punt aan het duel met RKC overhield. Hij was bij het eerste doelpunt van Fortuna nog de aangever en rondde dit keer zelf af met een boogbal: 2-2.

