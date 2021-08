ADO Den Haag heeft vrijdag opnieuw een nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De degradant ging door een hattrick van Ralf Seuntjens met 3-0 onderuit bij NAC Breda. Koploper Jong AZ won bij VVV-Venlo ook de vierde wedstrijd van het seizoen: 0-1.

Seuntjens opende al na drie minuten de score voor NAC tegen ADO. Zeven minuten voor rust benutte de aanvaller een strafschop en twintig minuten voor tijd voltooide hij zijn hattrick. In blessuretijd kreeg Quincy Tavares nog rood bij de thuisploeg.

ADO leed de tweede nederlaag van het seizoen. Vorige week verloor de ploeg van coach Ruud Brood thuis van FC Emmen (1-2). Bovendien kregen de Hagenaars drie punten in mindering omdat ze de begroting niet op orde hadden.

Fedde de Jong kroonde zich tot matchwinner bij VVV-Jong AZ. De aanvaller maakte een kleine twintig minuten voor tijd het enige doelpunt in Venlo.

Jong AZ is als enige ploeg nog zonder puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie en staat logischerwijs met twaalf punten bovenaan. De Alkmaarders hebben drie punten voorsprong op nummer twee De Graafschap.

FC Emmen thuis onderuit tegen De Graafschap

De Graafschap bezorgde FC Emmen op De Oude Meerdijk de tweede nederlaag van dit seizoen: 0-2. Giovanni Korte en Danzell Gravenberch waren trefzeker namens de Doetinchemmers.

Trainer Gert-Jan Verbeek won met Almere City in een spektakelstuk bij Roda JC: 3-4. De Limburgers draaiden in de tweede helft een 1-2-achterstand om in een 3-2-voorsprong, maar verloren uiteindelijk door doelpunten van Ramon Leeuwin en Jonas Arweiler in de slotfase.

FC Eindhoven en Excelsior zijn met zeven punten respectievelijk de nummer drie en vier op de ranglijst. Eindhoven won met 1-0 van FC Den Bosch dankzij een goal van Joey Sleegers en Excelsior klopte Jong Ajax met 1-2 via treffers van Redouan El Yaakoubi en Marouan Azarkan. In de slotfase benutte Kenneth Taylor een penalty voor de Amsterdammers.

FC Volendam haalde mede dankzij een hattrick van Daryl van Mieghem met 5-0 uit tegen MVV, Jong FC Utrecht won mede door een goal van Ruben Kluivert met 3-0 van Telstar en Helmond Sport klopte Jong PSV met 1-0.

