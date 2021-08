Cristiano Ronaldo heeft vrijdag via sociale media afscheid genomen van Juventus. De aanvaller, die de Italiaanse topclub voor Manchester United verruilt, spreekt van een "prachtig verhaal" in Turijn. Maar hij benadrukt dat niet alle verwachtingen zijn ingelost.

"We hebben niet alles bereikt waarop we hoopten, maar we hebben samen een prachtig verhaal geschreven", schrijft de 36-jarige Ronaldo op Instagram. De Portugees kwam in de zomer van 2018 over van Real Madrid met het doel om met Juventus de Champions League te winnen.

Dat doel werd niet behaald, want sinds de komst van Ronaldo naar Turijn was een kwartfinaleplek in 2019 het beste resultaat van Juventus in het Europese miljoenenbal. Daarin was Ajax over twee wedstrijden te sterk. De sterspeler werd met 'De Oude Dame' wel tweemaal landskampioen en won eenmaal de Coppa Italia en tweemaal de Italiaanse supercup.

"Terugkijkend kunnen we stellen dat we prachtige dingen hebben bereikt", vervolgt hij. "De tifosi bianconeri (fans van Juventus, red.) hebben me altijd gerespecteerd. Ik heb geprobeerd mijn dank daarvoor te uiten door in iedere wedstrijd, ieder seizoen en ieder toernooi voor hen te vechten."

Ronaldo had bij Juventus nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar trainer Massimiliano Allegri vertelde vrijdag al dat de aanvaller niet meer voor de Italiaanse topclub wilde spelen.

Bij Manchester United speelde Ronaldo eerder tussen 2003 en 2009. Met 'The Red Devils' werd hij onder meer driemaal kampioen van Engeland en veroverde hij in 2008 de Champions League.