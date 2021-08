Mitchell van Bergen zet zijn carrière voort in Frankrijk. De vleugelaanvaller verruilt sc Heerenveen voor Stade de Reims, zo laat de Friese club vrijdag weten. Maxim Gullit maakt de overstap van AZ naar SC Cambuur.

De 21-jarige Van Bergen kwam drie seizoenen uit voor Heerenveen, dat hem in 2018 overnam van Vitesse. Voor de Friezen speelde hij 99 wedstrijden en maakte hij 17 doelpunten.

"Mitchell was op zoek naar een nieuwe prikkel en heeft nu met Reims een prachtige uitdaging te pakken", zegt technisch manager Ferry de Haan van sc Heerenveen. "Wij zijn blij voor hem maar ook trots dat er wederom een talentvolle speler via sc Heerenveen naar een buitenlandse topcompetitie vertrekt."

Van Bergen is niet de eerste Nederlandse speler die deze zomer de overstap naar de Ligue 1 maakt. Eerder verkasten Justin Kluivert, Pablo Rosario, Calvin Stengs (allen OGC Nice), Marco Bizot (Stade Brest) en Myron Boadu (AS Monaco) al naar de hoogste Franse divisie.

Stade de Reims staat momenteel twaalfde in de Ligue 1. De ploeg speelde de eerste drie competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen allemaal gelijk.

Maxim Gullit speelde één wedstrijd in de hoofdmacht van AZ. Foto: Pro Shots

Cambuur versterkt zich met Gullit en Krastev

Gullit tekende bij Cambuur een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. De twintigjarige verdediger, de zoon van oud-international Ruud Gullit, maakte in oktober vorig jaar in het Europa League-duel met het Kroatisch HNK Rijeka zijn debuut in de hoofdmacht van AZ. Dat was zijn enige duel in het eerste elftal van de Alkmaarders.

Naast Gullit versterkte het gepromoveerde Cambuur zich ook met middenvelder Filip Krastev. De negentienjarige Bulgaarse international wordt op huurbasis overgenomen van het Belgisch Lommel SK, dat onderdeel is van de City Football Group.

"Dit zijn twee spelers die met hun veelzijdigheid en specifieke kwaliteiten ons team beter gaan maken en daarnaast onze technische staf meer opties bieden", zegt financieel en technisch directeur Gerald van den Belt van Cambuur.