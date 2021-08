Manchester United maakte vrijdag bekend dat Cristiano Ronaldo na twaalf jaar terugkeert op Old Trafford. De 36-jarige Portugees komt met een imposante prijzenkast en indrukwekkende statistieken terug in Manchester.

Manchester United (2003-2009)

Ronaldo maakte na zijn overstap van Sporting CP tussen 2003 en 2009 al furore bij United, waarvoor hij in totaal 292 officiële duels speelde en 118 keer scoorde.

Hij won bij de Engelse topclub 9 hoofdprijzen: 3 keer de landstitel, 1 keer de Champions League, 1 keer de FA Cup, 2 keer de League Cup, 1 keer de Community Shield en 1 keer de wereldtitel voor clubs.

Daarnaast werd Ronaldo in deze periode beloond met verschillende individuele prijzen. Hij werd 2 keer speler van het seizoen bij Manchester United en werd in het seizoen 2007/2008 met 31 goals topscorer van de Premier League.

Records van Ronaldo bij Manchester United

Enige United-speler die is uitgeroepen tot FIFA Wereldvoetballer van het Jaar

Meeste doelpunten voor United in één Premier League-seizoen (31)

Grootste uitgaande transfer van United (92 miljoen euro)

Cristiano Ronaldo won negen hoofdprijzen in zijn eerste periode bij Manchester United. Foto: Pro Shots

Real Madrid (2009-2018)

Bij Real Madrid kwam de doelpuntenmachine van Ronaldo pas echt op gang. In zijn negen seizoenen bij de Spaanse topclub slaagde Ronaldo er telkens in minimaal 25 doelpunten in La Liga te maken.

In 438 wedstrijden in het shirt van 'De Koninklijke' kwam hij tot het duizelingwekkende aantal van 450 doelpunten. Daarnaast gaf hij 132 assists.

Met Real won Ronaldo 4 keer de Champions League, 2 keer de landstitel, 2 keer de Spaanse beker, 2 keer de Spaanse supercup, 2 keer de Europese supercup en 3 keer de wereldtitel voor clubs.

In Spanje streed hij met Lionel Messi vrijwel jaarlijks om de topscorerstitel. Die strijd won de Portugees in 3 seizoenen. Daarnaast werd hij als speler van Real in 6 seizoenen topscorer van de Champions League.

Records van Ronaldo bij Real Madrid

Topscorer aller tijden met 450 goals

goals Meeste goals in één seizoen ( 61 )

) Topscorer aller tijden in de Champions League (134 goals), waarvan de meeste in dienst van Real Madrid

Cristiano Ronaldo viert één van zijn 450 goals in het shirt van Real Madrid. Foto: ANP

Juventus (2018-2021)

Na zijn vertrek bij Real Madrid besloot de 33-jarige Portugees het niet rustiger aan te gaan doen. Hij speelde 134 wedstrijden voor 'Juve' en maakte in totaal 101 doelpunten.

Bij de Italiaanse topclub won hij in drie seizoenen in totaal vijf hoofdprijzen. Hij werd 2 keer landskampioen, won 1 Italiaanse beker en won 2 keer de strijd om de Italiaanse supercup.

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or werd in seizoen 2020/2021 met 29 goals de topscorer van de Serie A. En dat terwijl de Italiaanse ploeg zelf teleurstellend vierde werd.

Records van Ronaldo bij Juventus

Meeste goals voor Juventus in één seizoen ( 37 )

) Meest opeenvolgende wedstrijden met een goal voor Juventus in de Serie A ( 11 )

) Snelste speler die de grens van 100 goals voor Juventus doorbreekt

Cristiano Ronaldo won vijf hoofdprijzen bij Juventus. Foto: Pro Shots

Portugese elftal (vanaf 2003)

Sinds zijn debuut bij de Portugese nationale ploeg op achttienjarige leeftijd heeft Ronaldo 179 interlands achter zijn naam staan. Hij scoorde daarin 109 keer.

De aanvoerder speelde op 4 EK's en WK's en deed 1 keer mee aan de Olympische Spelen. Hij won het EK in 2016 en won in 2019 de eerste editie van de Nations League, waarbij Nederland in de finale werd verslagen.

Daarnaast werd Ronaldo 10 keer verkozen tot speler van het jaar in Portugal.

Records van Ronaldo bij Portugal

Recordinternational ( 179 interlands)

interlands) Topscorer aller tijden op EK's ( 14 goals)

goals) Gedeeld topscorer aller tijden van het gehele interlandvoetbal (109 goals)