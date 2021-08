Cristiano Ronaldo keert na twaalf seizoenen terug bij Manchester United. De Engelse topclub bevestigt vrijdag een akkoord te hebben bereikt met Juventus over een transfer van de Portugese sterspeler.

Manchester United moet met de 36-jarige Ronaldo nog wel tot overeenstemming komen over zijn persoonlijke voorwaarden. Ook moet hij de medische keuring op Old Trafford nog doorstaan.

Eerder op de dag werd al duidelijk dat Ronaldo voor een terugkeer naar United stond. Manager Ole Gunnar Solskjaer kon zijn interesse in de vedette niet verbergen. "Cristiano is een legende van deze club, de grootste speler aller tijden, als je het mij vraagt. We hebben altijd goed contact met hem gehad", zei de Noor.

Ronaldo had bij Juventus nog een contract voor een jaar, maar trainer Massimiliano Allegri vertelde vrijdag al dat de Portugees niet meer voor de Italiaanse topclub wilde spelen.

Niet alleen Manchester United was geïnteresseerd in Ronaldo, maar ook stadgenoot Manchester City. 'The Citizens' waren lang de favoriet om hem over te nemen, maar eerder op de dag zouden ze zijn afgehaakt.

Ronaldo kwam eerder van 2003 tot en met 2009 uit voor Manchester United. Daarna maakte de aanvaller de overstap naar Real Madrid en sinds 2018 speelde hij voor Juventus.

In zijn eerste periode bij United, dat hem overnam van Sporting CP, tot 118 doelpunten in 292 officiële wedstrijden. Met 'The Red Devils' werd hij driemaal kampioen van Engeland en veroverde hij in 2008 de Champions League.