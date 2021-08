Trainer Roger Schmidt spreekt van een goede, maar lastige groep voor PSV in de Europa League. De Eindhovenaren werden vrijdag bij de loting in Istanboel gekoppeld aan AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz. Feyenoord-coach Arne Slot ziet de poule van zijn ploeg in de Conference League als een Europa League-loting.

"Een goede, lastige poule", constateerde Schmidt later op de dag op zijn wekelijkse persconferentie. "Monaco en Real Sociedad zijn topteams uit Frankrijk en Spanje, terwijl ik Sturm Graz nog ken uit mijn tijd in Oostenrijk, bij Red Bull Salzburg. Zij zijn tweede geworden in de competitie."

De Duitser, die tussen 2012 en 2014 actief was voor Red Bull Salzburg, mikt met PSV op overwintering in Europa. "Het is sowieso een uitdaging, maar vorig jaar kwalificeerden we ons ook als eerste in onze groep. Ons doel is om na Kerst nog Europees voetbal te spelen. Daar gaan we voor."

Tegen Real Sociedad en Sturm Graz speelt PSV voor het eerst in Europees verband. De Brabanders troffen AS Monaco al vier keer eerder, maar voor het laatst in seizoen 2004/2005.

Slot: 'Had net zo goed Europa League-poule kunnen zijn'

In de Conference League werd Feyenoord gekoppeld aan Slavia Praag, FC Union Berlin en het Israëlische Maccabi Haifa. "We hebben best sterke ploegen geloot", zei Slot. "We treffen met Union Berlin misschien wel de sterkste club uit pot 3. Maccabi Haifa ken ik niet zo goed. Maar deze loting had net zo goed in de Europa League kunnen zijn."

De trainer wilde tijdens zijn persconferentie geen doelstelling voor zijn ploeg in Europa noemen. "We willen vooral een bepaald soort voetbal spelen. Dat moet gepaard gaan met zo veel mogelijk overwinningen en de ontwikkeling van spelers."

"Daarom is het ook zo mooi om te zien dat de resultaten goed zijn, het spel goed is en dat spelers zich ontwikkelen. Vandaag werd bekend dat drie spelers van ons bij Oranje zitten, dat is ook mooi nieuws", doelde Slot op Justin Bijlow, debutant Tyrell Malacia en Guus Til.

Jansen: 'Interessante loting voor AZ'

AZ slaagde er donderdag in de play-offs tegen Celtic net niet in zich voor de groepsfase van de Europa League te plaatsen. De Alkmaarders zijn hierdoor veroordeeld tot de Conference League, waarin ze het Roemeense CFR Cluj, het Tsjechische FK Jablonec en het Deense Randers FC treffen.

"Het is een interessante loting", zei AZ-coach Pascal Jansen. "Maar het zijn wel clubs van een iets lager niveau dan in de Europa League."

"Ik kan ze niet inschatten qua sterkte", vervolgde Jansen. "Ik weet alleen dat Randers in Denemarken vrij hoog staat en het aardig doet. Maar de doelstelling is ook in deze competitie om te overwinteren."

Letsch: 'Een van zwaarst mogelijke groepen'

Vitesse-coach Thomas Letsch kijkt uit naar de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur, Stade Rennes en het Sloveense NS Mura in de Conference League. "Het is speciaal om tegen die topploegen te spelen, in schitterende stadions en in mooie steden. Hiervoor zijn we allemaal voetballer of trainer geworden", zei de Duitser.

Volgens Letsch is het een van de zwaarst mogelijke groepen. "Tottenham Hotspur speelde twee jaar geleden nog de finale van de Champions League, een podium waarop Stade Rennes vorig seizoen ook acteerde. Zo zie je ook dat de Conference League niet zomaar het derde toernooi van Europa is, maar dat de kwaliteit van de deelnemers echt hoog ligt."

Vitesse is volgens Letsch samen met Mura de underdog in de groep. "Als je op voorhand naar de namen van de clubs kijkt, dan is Tottenham Hotspur de favoriet. Rennes is echter ook een tegenstander van formaat."