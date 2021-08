Ook de Eredivisie CV heeft zich uitgesproken tegen de verlenging met twee dagen van de komende twee interlandperiodes van de Zuid-Amerikaanse landen. Het vennootschap steunt Nederlandse clubs die hun Zuid-Amerikaanse internationals niet willen afstaan.

De Eredivisie CV schaart zich daarmee onder meer achter de Spaanse La Liga en de Engelse Premier League, die eerder deze week al zeiden dat hun clubs niet van plan zijn om Zuid-Amerikaanse internationals vrij te geven.

Door de eerste verlengde interlandperiode in Zuid-Amerika dreigen Nederlandse clubs hun spelers te moeten missen tijdens de speelronde op 11 en 12 september. In dat geval zou Ajax het in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk moeten stellen zonder de Argentijnen Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez.

"Door de eenzijdige uitbreiding door de FIFA kan de situatie ontstaan dat spelers fysiek of zelfs logistiek niet kunnen spelen in de Eredivisie. Dat is een onwenselijke situatie", zegt Jan de Jonge, de directeur van de Eredivisie CV, vrijdag in een persbericht.

"We willen ons altijd constructief opstellen en actief meedenken en zien daarbij natuurlijk ook het belang in van vertegenwoordigend voetbal, maar nu kunnen clubs waar de spelers onder contract staan deze niet opstellen in de nationale competities. De spelers zijn of lichamelijk gesloopt of halen het simpelweg niet om tijdig terug te zijn in Nederland."

"Dat doet iets met de sportieve balans, maar zeker ook met waarde van de Eredivisie. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Wij steunen dan ook de clubs die ervoor kiezen hun spelers niet af te staan."