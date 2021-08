Cristiano Ronaldo lijkt hard op weg naar een terugkeer bij Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer kon zijn interesse in de 36-jarige vedette, die wil vertrekken bij Juventus, vrijdag niet verbergen. Manchester City lijkt juist afgehaakt in de strijd om de aanvaller.

"Cristiano is een legende van deze club, de grootste speler aller tijden, als je het mij vraagt", zei Solskjaer op zijn persconferentie voor het uitduel met Wolverhampton Wanderers van vrijdag. "We hebben altijd goed contact met hem gehad."

Ronaldo staat nog een jaar onder contract bij Juventus, maar trainer Massimiliano Allegri vertelde eerder op vrijdag dat de Portugees niet meer voor de topclub uit Turijn wil spelen. Hij zou vrijdagochtend al afscheid hebben genomen van zijn ploeggenoten bij 'Juve'.

Manchester City was lang de favoriet om Ronaldo over te nemen. De BBC meldt vrijdagmiddag echter dat de kampioen van Engeland is afgehaakt en dat Ronaldo's zaakwaarnemer Jorge Mendes alleen met United onderhandelt. De superster speelde tussen 2003 en 2009 al op Old Trafford.

Volgens Solskjaer is Bruno Fernandes, ploeggenoot van Ronaldo bij het Portugese nationale elftal, al druk aan het lobbyen bij zijn landgenoot. "Bruno praat met hem. Cristiano weet hoe we over hem denken. Hij weet dat als hij echt weg wil bij Juventus, dat hij altijd bij ons terecht kan."

'Op dit moment is hij ver van ons'

Manchester City-trainer Josep Guardiola kreeg vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met Arsenal van zaterdag ook flink wat vragen over Ronaldo.

De Spanjaard was minder open dan zijn collega Solskjaer. "Ronaldo is een 'Juve'-speler en zal nu zelf beslissen waar hij zijn carrière wil voortzetten. Op dit moment is hij ver, of zelfs heel ver van ons. Hij beslist waar hij zal spelen, niet Manchester City of ik", aldus Guardiola.

Ronaldo heeft tot de nacht van dinsdag op woensdag om een eventuele transfer af te ronden.

