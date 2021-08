Vitesse heeft vrijdag zwaar geloot voor de groepsfase van de nieuwe Conference League. De Arnhemmers treffen onder meer de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Feyenoord kwam in een groep met het Duitse Union Berlin, terwijl AZ als groepshoofd op papier drie mindere tegenstanders lootte.

Vitesse zit in groep G met naast Tottenham Hotspur ook Stade Rennes en regerend Sloveens kampioen NS Mura. Stade Rennes eindigde vorig seizoen als zesde in de Franse Ligue 1 en heeft deze zomer ruim 60 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe spelers.

Feyenoord treft in de poulefase naast Union Berlin twee regerend kampioenen van hun land: Slavia Praag (Tsjechië) en Maccabi Haifa (Israël).

Union Berlin, de ploeg van de Nederlanders Rick van Drongelen en Sheraldo Becker, speelt voor het eerst in twintig jaar Europees voetbal. Slavia Praag werd de afgelopen drie jaar kampioen van Tsjechië, terwijl Maccabi Haifa een paar maanden geleden zijn dertiende titel in Israël pakte.

AZ lootte de Roemeense kampioen CFR Cluj, FK Jablonec (vorig seizoen derde in Tsjechië) en de Deense bekerwinnaar Randers FC.

Loting groepsfase Conference League Groep A: LASK, Maccabi Tel Aviv, Alashkert, HJK Helsinki

Groep B: KAA Gent, Partizan Belgrado, Flora Tallinn, Anorthosis Famagusta

Groep C: AS Roma, Zorya Luhansk, CSKA Sofia, Bodø/Glimt

Groep D: AZ, CFR Cluj, FK Jablonec, Randers FC

Groep E: Slavia Praag, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haifa

Groep F: FC Kopenhagen, PAOK, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

Groep G: Tottenham Hotspur, Stade Rennes, Vitesse, NS Mura

Groep H: FC Basel, Qarabag FK, Kairat Almaty, Omonia Nicosia

Conference League dit seizoen voor het eerst gehouden

AZ zat als enige Nederlandse club in pot 1 en ontliep daardoor de op papier sterkste ploegen bij de loting in Istanboel. Feyenoord zat in pot 2 en Vitesse was een van de acht clubs in pot 3.

AZ werd donderdag door Celtic uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League, waardoor de Alkmaarders afzakten naar de groepsfase van de Conference League. Feyenoord en Vitesse plaatsten zich donderdagavond voor het hoofdschema van het derde Europese toernooi door in de play-offs af te rekenen met respectievelijk Elfsborg en Anderlecht.

De groepswinnaars van de Conference League plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers twee moeten in de play-offs met de acht nummers drie uit de Europa League om een plek bij de laatste zestien strijden.

De Europese voetbalbond heeft de Conference League dit seizoen opgericht om meer clubs de kans te geven om in de groepsfase van een Europees toernooi te spelen. De nieuwe competitie volgt in de pikorde na de Champions League en de Europa League. Ajax is de enige Nederlandse club in de Champions League en PSV vertegenwoordigt de Eredivisie in de Europa League.