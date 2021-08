Marten de Roon kan door een schorsing voorlopig geen wedstrijden voor Atalanta spelen, maar Louis van Gaal wilde de middenvelder toch graag in zijn selectie opnemen voor de komende WK-kwalificatieduels van Oranje. De bondscoach denkt dat er een bijzondere rol is weggelegd voor de 26-voudig international.

"De Roon is lid van de spelersraad en kan heel belangrijk voor ons zijn", zei Van Gaal vrijdag op zijn persconferentie in Zeist. "Ik heb mensen nodig in de kleedkamer die de taal van de trainer spreken. Hij is een van de spelers die ik die rol toedicht. Ik weet nog niet of hij dat kan, maar dat zullen we zien."

De dertigjarige De Roon is de afgelopen jaren een vaste kracht in het Nederlands elftal, maar Van Gaal wil nu eigenlijk alleen spelers oproepen met wedstrijdritme. De Roon zit een schorsing van in totaal vier wedstrijden uit voor een rode kaart die hij vorig seizoen op de slotdag van de competitie kreeg.

"Ik heb gevraagd of hij fit is en hij zei dat hij wat oefenwedstrijden heeft gespeeld en daardoor hartstikke fit is", aldus Van Gaal. "In mijn gesprek met hem heb ik ook het voorbeeld van Dirk Kuijt genoemd, die ik meenam naar Brazilië om als speler in de kleedkamer de taal van de trainer te spreken. Die heeft uiteindelijk veel gespeeld."

Van Gaal had 'interessant gesprek' met Van Dijk

Van Gaal wilde op zijn persconferentie niet te veel op individuen ingaan, maar naast De Roon had de bondscoach het ook nog even over Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool, die terug is na een zware knieblessure, kan zijn eerste interlands sinds oktober 2020 spelen voor Oranje.

Onder Ronald Koeman (en ook kortstondig onder Frank de Boer) was Van Dijk aanvoerder van Oranje, maar Van Gaal wilde vrijdag nog niet bevestigen dat de 38-voudig international onder zijn leiding ook de captain is.

"Ik heb met Van Dijk gesproken en dat we een heel interessant gesprek. Je zult zien of het mijn aanvoerder is. Ik heb altijd de gewoonte gehad om drie aanvoerders aan te wijzen en ook dat gaan jullie de komende week zien denk ik."

Het Nederlands elftal vervolgt de WK-kwalificatie op 1 september in Oslo tegen Noorwegen en dan kan Van Dijk dus ook zijn rentree maken. Op zaterdag 4 september komt Montenegro op bezoek in het Philips Stadion en drie dagen later wacht een confrontatie met Turkije in de Johan Cruijff ArenA.