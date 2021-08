Louis van Gaal heeft vrijdag op zijn persconferentie laten weten dat de kans groter is geworden dat hij met het Nederlands elftal in een 4-3-3-systeem gaat spelen. Met Steven Bergwijn in de selectie ziet de bondscoach meer kansen om de formatie te gebruiken waar de spelers een voorkeur voor hebben.

"Dat Bergwijn in de selectie zit, vergroot de mogelijkheden om 4-3-3 te spelen. Als ik nu zo'n opstelling hanteer, heb ik altijd nog iemand die op die positie (op de flanken, red.) kan spelen. Anders moet ik bij een wissel van systeem veranderen", verklaarde Van Gaal vrijdag op zijn persconferentie in Zeist.

De 23-jarige Bergwijn viel onder de vorige bondscoach Frank de Boer buiten de boot voor het EK en behoorde ook niet tot de voorselectie die Van Gaal twee weken geleden bekendmaakte. Nu de vleugelspeler een basisplek lijkt te hebben bij Tottenham Hotspur en wedstrijdritme heeft, keert hij alsnog terug in Oranje.

"Vorig seizoen heeft Bergwijn eigenlijk niet gespeeld. Nu heeft hij aardig wat wedstrijden in de benen én heeft hij wat laten zien. Ik ben als coach altijd op zoek om op elke positie twee spelers te hebben. Daarom noemde ik het vorige keer een magere bezetting", aldus Van Gaal, die in totaal zes aanvallers selecteerde.

'Formatie afhankelijk van tegenstander'

Tijdens zijn presentatie als bondscoach maakte Van Gaal al bekend dat veel van zijn spelers een voorkeur hebben voor een 4-3-3-systeem. De Boer koos tijdens het EK voor een 5-3-2-formatie, een systeem dat Van Gaal ook gebruikte tijdens het WK 2014 in Brazilië, waar het Nederlands elftal knap als derde eindigde.

"Als iedereen zich fit meldt, dan denk ik dat we er al uit zijn wat de tactiek gaat worden", zei Van Gaal, al maakte de bondscoach ook duidelijk dat hij de komende interlandperiode niet per se voor één systeem gaat kiezen. "Dat is afhankelijk van de kwaliteiten van de tegenstander. Niet alleen van de kwaliteiten van onszelf."

Het Nederlands elftal vervolgt de WK-kwalificatie op 1 september in Oslo tegen Noorwegen. Op zaterdag 4 september komt Montenegro op bezoek in het Philips Stadion en drie dagen later wacht een confrontatie met Turkije in de Johan Cruijff ArenA. Alle duels beginnen om 20.45 uur.