Het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Juventus lijkt een kwestie van tijd. De Portugese sterspeler ontbrak vrijdag op de training, volgens Italiaanse media omdat hij een transfer naar Manchester City wil forceren.

Naar verluidt wacht Juventus nog op een officieel bod uit Manchester, dat een bedrag van zo'n 25 miljoen euro zou moeten betalen voor de 36-jarige aanvaller. Zijn contract loopt nog een jaar door.

Ronaldo was wel even op het trainingscomplex van Juve aanwezig, maar daar was hij binnen een uur al vertrokken. Volgens Italiaanse media heeft hij in die periode afscheid genomen van zijn teamgenoten. Een woordvoerder van de club bevestigde tegenover persbureau AFP dat Ronaldo inderdaad niet heeft meegetraind.

"CR7, tijd om vaarwel te zeggen", kopt de gezaghebbende Gazzetta dello Sport vrijdag. 'CR7' is de bijnaam van Ronaldo, die in 2018 voor een bedrag van 105 miljoen euro de overstap maakte van Real Madrid naar de topclub uit Turijn.

Ronaldo werd sinds zijn komst naar Juventus twee keer kampioen. Succes in de Champions League bleef echter uit.

Mocht het inderdaad tot een transfer naar City komen, dan speelt Ronaldo voor de tweede keer in zijn loopbaan in Manchester. Hij verkaste in de zomer van 2003 van Sporting CP naar Manchester United. Zes jaar later maakte Ronaldo de overstap naar Real Madrid, waarvoor hij negen seizoenen speelde.