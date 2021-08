Cristiano Ronaldo wil deze transferperiode vertrekken bij Juventus. De 36-jarige vedette heeft dat donderdag aan de Italiaanse club laten weten. Manchester City lijkt de volgende bestemming voor de Portugees.

"Cristiano heeft me gisteren verteld dat hij niet langer voor Juventus wil spelen", zei trainer Massimiliano Allegri van de Italiaanse topclub vrijdag op een persconferentie. "Daarom zit hij niet in de selectie voor de wedstrijd van morgen tegen Empoli."

"Dingen veranderen nu eenmaal, dat hoort bij het leven. Maar Juventus zal altijd blijven bestaan, dat is het belangrijkste. Cristiano heeft zijn bijdrage geleverd aan deze club en nu vertrekt hij. Het leven gaat door."

Naar verluidt wacht Juventus nog op een officieel bod van Manchester City, dat een bedrag van zo'n 25 miljoen euro zou moeten betalen voor Ronaldo. Zijn contract loopt nog een jaar door.

De aanvaller was vrijdagochtend wel even op het trainingscomplex van Juve, maar daar was hij binnen een uur al vertrokken zonder te trainen. Volgens Italiaanse media heeft hij in die periode afscheid genomen van zijn teamgenoten.

Cristiano Ronaldo heeft volgens Italiaanse media vrijdag afscheid genomen van zijn teamgenoten bij Juventus. Cristiano Ronaldo heeft volgens Italiaanse media vrijdag afscheid genomen van zijn teamgenoten bij Juventus. Foto: Twitter

Ronaldo speelt sinds 2018 voor Juventus

Ronaldo maakte in 2018 voor een bedrag van 105 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus. Hij werd twee keer kampioen met de club uit Turijn. Succes in de Champions League bleef echter uit.

In drie jaar tijd speelde Ronaldo 134 officiële wedstrijden voor Juventus en was hij goed voor 101 treffers en 22 assists. Zijn laatste duel voor de 'Oude Dame' was afgelopen zondag met Udinese (2-2). Ronaldo leek in blessuretijd de winnende te maken, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

Mocht het inderdaad tot een transfer naar City komen, dan speelt Ronaldo voor de tweede keer in zijn loopbaan in Manchester. Hij verkaste in de zomer van 2003 van Sporting CP naar Manchester United. Zes jaar later maakte Ronaldo de overstap naar Real Madrid, waarvoor hij negen seizoenen speelde.