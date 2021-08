PSV heeft vrijdag relatief zwaar geloot voor de groepsfase van de Europa League. De Brabanders nemen het op tegen AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz.

PSV zat in de laatste voorronde van Champions League, maar redde het over twee wedstrijden niet tegen Benfica. De nummer twee van de Eredivisie van vorig seizoen kreeg daardoor een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Monaco is sinds dit seizoen de club van voormalig AZ-spits Myron Boadu. De huidige nummer negentien van de Franse Ligue 1 werd woensdag door Shakhtar Donetsk uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League.

Real Sociedad eindigde vorig seizoen als vijfde in de Spaanse La Liga en kwalificeerde zich daardoor rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League. Bekende namen uit de ploeg van trainer Imanol Alguacil zijn de Zweedse spits Alexander Isak (ex-Willem II) en negentienvoudig Spaans international Mikel Oyarzabal.

Drievoudig Oostenrijks kampioen Sturm Graz eindigde vorig seizoen als derde in de competitie. Het team van coach Christian Ilzer rekende in de play-offs van de Europa League over twee duels af met het Sloveense NS Mura. De 32-jarige aanvaller Jakob Jantscher, 23-voudig international van Oostenrijk, is een van de belangrijkste spelers van Sturm Graz.

Loting groepsfase Europa League Groep A: Olympique Lyon, Rangers FC, Sparta Praag, Brøndby

Groep B: AS Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

Groep C: Napoli, Leicester City, Spartak Moskou, Legia Warschau

Groep D: Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Royal Antwerp FC

Groep E: Lazio, Lokomotiv Moskou, Olympique Marseille, Galatasaray

Groep F: SC Braga, Rode Ster Belgrado, Ludogorets, FC Midtjylland

Groep G: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencváros

Groep H: Dinamo Zagreb, KRC Genk, West Ham United, Rapid Wien

PSV zat in pot 2

PSV zat op basis van de coëfficiëntenlijst van de UEFA in pot 2 bij de loting in Istanboel. De Eindhovenaren ontliepen daardoor clubs als Celtic, Leicester City en het KRC Genk van trainer John van den Brom.

De speeldata voor de groepsfase van het tweede Europese toernooi zijn 16 september, 30 september, 21 oktober, 4 november, 25 november en 9 december. De groepswinnaars gaan naar de achtste finales, de nummers twee spelen in een tussenronde (zestiende finales) tegen de nummers drie van Champions League-groepen en de nummers drie van de EL-poulefase gaan naar de tussenronde van de nieuwe Conference League.

De loting voor de groepsfase van dat nieuwe Europese toernooi is vrijdag om 13.30 uur. Feyenoord, Vitesse en AZ gaan dan in de koker.