Behalve het aantal deelnemers is ook de opzet van de Europa League ietwat veranderd. De nummers 1 van de EL-groepen plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers 2 spelen een tussenronde tegen de nummers 3 van de Champions League-groepen om een plek in de achtste finales. Daarnaast ben je, anders dan voorgaande jaren, als nummer drie in de Europa League niet uitgeschakeld in Europa. Dan speel je namelijk een tussenronde tegen een nummer 2 uit de Conference League, om een vervolg in die competitie.