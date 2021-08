Steven Bergwijn en Denzel Dumfries zijn vrijdag opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels van begin volgende maand. Ook onder anderen Devyne Rensch, Tyrell Malacia en Guus Til zitten in de 25-koppige selectie van bondscoach Louis van Gaal.

De 23-jarige Bergwijn en de twee jaar oudere Dumfries behoorden niet tot de voorselectie die Van Gaal twee weken geleden bekendmaakte. Bergwijn zat in tegenstelling tot Dumfries ook niet in de selectie van de vorige bondscoach Frank de Boer voor het EK.

De aanvaller van Tottenham Hotspur kreeg in de eerste twee Premier League-wedstrijden van het seizoen een basisplek. Vanwege de korte voorbereidingstijd wil Van Gaal graag spelers in zijn selectie die wedstrijdritme op hebben gedaan. Dumfries heeft inmiddels ook minuten gemaakt bij zijn nieuwe club Internazionale.

Ten opzichte van de voorselectie zijn Donny van de Beek en Remko Pasveer afgevallen. Middenvelder Van de Beek komt nog altijd niet aan spelen toe bij Manchester United en Pasveer, reservekeeper bij Ajax, verliest bij Oranje de concurrentiestrijd van Justin Bijlow, Joël Drommel en Tim Krul.

Jasper Cillessen is normaal gesproken de eerste doelman bij het Nederlands elftal, maar is nu niet geselecteerd. De keeper van Valencia kwakkelt met blessures en kwam dit seizoen nog niet in actie. Van Gaal wilde op zijn persconferentie nog niet zeggen wie zijn eerste keeper wordt.

Het Nederlands elftal speelt op 1 september in Oslo tegen Noorwegen. Drie dagen later komt Montenegro op bezoek in het Philips Stadion in Eindhoven en weer drie dagen later wacht een confrontatie met Turkije in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Alle duels beginnen om 20.45 uur.