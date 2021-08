Het begint er steeds meer op te lijken dat Kylian Mbappé deze maand toch nog naar Real Madrid vertrekt. Het Franse L'Équipe meldt dat Paris Saint-Germain na een nieuw bod nu wel bereid is om te praten over een vertrek van zijn sterspeler, terwijl de transfer volgens Marca mogelijk vrijdag al wordt afgerond.

De afgelopen dagen leek het er nog niet op dat Paris Saint-Germain mee wilde werken aan een vertrek van Mbappé. De Franse topclub bevestigde donderdag een bod van circa 160 miljoen euro te hebben afgewezen en hekelde bij monde van technisch directeur Leonardo de "illegale en onacceptabele" handelswijze van de 'Koninklijke'.

Een dag later lijken de zaken er anders voor te staan. Verschillende media melden dat Real Madrid een nieuw bod van 170 miljoen euro heeft uitgebracht, plus 10 miljoen euro variabel. Het nieuwe bedrag lijkt PSG ertoe te hebben overgehaald om in ieder geval te onderhandelen en volgens Marca zullen de clubs er hoe dan ook uitkomen.

Bij een transfer naar Real Madrid wordt Mbappé de op een na duurste voetballer ooit. Neymar maakte in de zomer van 2017 voor een bedrag van 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.

Mbappé, die sinds de zomer van 2017 voor PSG speelt en in 177 officiële wedstrijden 133 keer scoorde, staat nog maar een jaar onder contract in Parijs. Dat betekent dat Paris Saint-Germain hem nu of in de winterse transferwindow moet verkopen om een transfervrij vertrek te voorkomen.

Door de komst van Lionel Messi heeft PSG de vervanger van Mbappé al in huis. Mocht de transfer vrijdag nog niet rond komen, dan is het volgens Marca uitgesloten dat de Fransman zondagavond in actie komt als PSG op bezoek gaat bij Reims.