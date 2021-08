Feyenoord, AZ en Vitesse gaan om 13.30 uur in de koker bij de loting voor de nieuwe Conference League. Dit zijn de clubs waar de Nederlandse ploegen aan gekoppeld kunnen worden in Istanboel.

De loting van de Conference League is vergelijkbaar met die van de Champions League van donderdagavond. Het hoofdtoernooi bestaat net als in het miljoenenbal uit 32 clubs, die onderverdeeld worden in acht groepen van vier.

De potindeling wordt bepaald door de coëfficiëntenlijst van de UEFA, die de clubs rangschikt op basis van de resultaten die in de afgelopen vijf seizoenen zijn behaald. Ploegen in dezelfde pot kunnen elkaar niet kunnen treffen in de groepsfase en datzelfde geldt voor clubs uit hetzelfde land.

In de Conference League staat AZ er het best voor met betrekking tot de loting. De Alkmaarders zitten als enige Nederlandse club in pot 1 en ontlopen daardoor sterke ploegen als Tottenham Hotspur, AS Roma en FC Basel in de groepsfase.

Feyenoord zit in pot 2 en Vitesse is een van de acht clubs in pot 3. De Rotterdammers en de Arnhemmers plaatsten zich donderdagavond voor de Conference League door in de play-offs af te rekenen met respectievelijk Elfsborg en Anderlecht.

De groepswinnaars van de Conference League plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers twee moeten in de play-offs met de acht nummers drie uit de Europa League om een plek bij de laatste zestien strijden.