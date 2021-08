Feyenoord-trainer Arne Slot was donderdag blij met de teleurstelling bij zijn spelers na de nederlaag in de play-offs voor de Conference League op bezoek bij IF Elfsborg (3-1). De Rotterdammers plaatsten zich ondanks het verlies dankzij de 5-0-overwinning van vorige week eenvoudig voor de groepsfase.

"Ik vond het heel goed om te zien dat ze in de kleedkamer flink teleurgesteld waren", vertelde Slot voor de camera van SBS6. De trainer leed tegen Elfsborg zijn eerste nederlaag met Feyenoord in een officieel duel.

"Aan de andere kant heb ik erop gewezen dat het heel netjes is als je als Nederlandse club drie voorrondes overleeft", vervolgde hij. "Dat is niet heel gebruikelijk. Dat is goed en we zijn daar waar we willen zijn."

Slot zag dat zijn ploeg in tegenstelling tot het duel met Elfsborg in De Kuip weinig kansen creëerde. "De eerste helft hadden we de totale controle en constant de bal. Maar ik was teleurgesteld hoe weinig grote kansen eruit volgden."

"Waar ik aanvallend teleurgesteld was, vond ik dat we in het behouden van balbezit een volwassen indruk maakten. We gaven uiteindelijk vrij weinig weg. Al klinkt dat best gek als je drie tegengoals krijgt."

Net als Feyenoord gaan ook Vitesse en Slots vorige club AZ in de koker voor de loting voor de groepsfase van de Conference League. De loting vindt vrijdag om 13.30 uur plaats in Istanboel.