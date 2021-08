Teun Koopmeiners vervolgt zijn voetballoopbaan naar alle waarschijnlijkheid bij Atalanta. De aanvoerder van AZ zei donderdag dat een transfer naar de Italiaanse topclub aanstaande is.

"Het is concreet. De clubs zijn in gesprek. Ik denk wel dat het nu een punt nadert dat de hamer er als het ware op kan, dat het zo goed als klaar is", zei Koopmeiners na de 2-1-zege in de play-offwedstrijd tegen Celtic. Omdat de Alkmaarders vorige week met 2-0 verloren hadden, was dat niet genoeg voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Koopmeiners maakte er geen geheim van deze transferperiode graag te willen vertrekken omdat hij toe is aan een stap hogerop. In de eerste competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-0 verlies) liet trainer Pascal Jansen hem buiten de ploeg omdat hij niet volledig met zijn gedachten bij AZ zou zijn.

De eenmalig Oranje-international werd deze transferperiode al in verband gebracht met Arsenal, AS Roma, Napoli en Stade Rennes. Met Serie A-club Atalanta lijkt hij nu eindelijk zijn gewenste transfer te pakken te hebben.

"Het heeft heel lang geduurd, het ging moeizaam en stug. Het was een spannende periode. Ik ben er dag in dag uit mee bezig geweest. In de voetbalwereld blijft het altijd onzeker, dat maakte het moeilijk."

Koopmeiners wordt de vierde Nederlander in de selectie van Atalanta. Hij treft er zijn landgenoten Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers.

De deal moet uiterlijk volgende week dinsdag beklonken zijn. Op 31 augustus sluit namelijk de transfermarkt.

Teleurstelling bij Teun Koopmeiners na het mislopen van de Europa League. Foto: ANP

Jansen: 'Geen idee hoe ik het op ga vangen'

Trainer Pascal Jansen heeft nog geen idee hoe hij het aanstaande vertrek van Koopmeiners op gaat vangen. "Maar AZ zonder Teun Koopmeiners is nog steeds AZ. Hij heeft een hoog niveau gehaald hier. Uiteindelijk zal blijken wie opstaat om hem op te volgen. Maar het zijn grote schoenen om te vullen, dat is waar."

"We doen ons huiswerk altijd. Als Teun echt zou vertrekken, gaan we kijken wat we moeten. Ik praat hier uitgebreid over met technisch directeur Max Huiberts."

Koopmeiners is al de vijfde basisspeler die vertrekt bij AZ. Marco Bizot (Stade Brest), Jonas Svensson (Demirspor), Myron Boadu (AS Monaco) en Calvin Stengs (OGC Nice) gingen hem voor.