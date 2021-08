De vreugde is donderdag groot bij de spelers en coach van Vitesse na het bereiken van de groepsfase van de Conference League. De Arnhemmers wonnen na het 3-3-gelijkspel van vorige week in het GelreDome met 2-1.

"Het is voor Vitesse niet normaal om de groepsfase van een Europees toernooi te bereiken", vertelde Vitesse-trainer Thomas Letsch trots voor de camera van ESPN. "Het is echt geweldig."

"Als je kijkt naar de statuur van Anderlecht als club en de kwaliteiten van de selectie en coach, daar kan je heel trots op zijn. Eigenlijk kan iedereen daar in Arnhem zelfs heel trots op zijn."

Letsch, die naast de overwinning ook zijn verjaardag kon vieren, had alleen maar complimenten over voor zijn ploeg. "Ik heb mijn spelers vooraf gezegd dat het niet om tactieken gaat, maar puur om de intensiteit die zij op het veld leggen. Vanaf minuut één was te zien dat die boodschap was aangekomen."

Maximilian Wittek (rechts) maakte beide treffers namens Vitesse. Foto: Pro Shots

'Het voelde als een finale'

Maximilian Wittek, die beide doelpunten namens Vitesse maakte, zag ook dat Vitesse uit de startblokken schoot. "Iedereen kende de belangen en daardoor zaten we er vanaf de eerste seconden bovenop. Het voelde voor ons als een finale."

Of de 26-jarige Wittek de beste wedstrijden uit zijn carrière speelde? "Ik heb als rechtsback twee doelpunten gemaakt, dus het was in ieder geval een van de beste wedstrijden", antwoordde hij in eerste instantie nuchter. "Alhoewel, misschien was dit inderdaad wel echt de beste."

Net als Vitesse gaan ook Feyenoord en AZ in de koker voor de loting voor de groepsfase van de Conference League. De loting vindt vrijdag om 13.00 uur plaats in Istanboel.