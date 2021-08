AZ heeft zich donderdag niet weten te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De ploeg van coach Pascal Jansen won de return tegen Celtic in de play-offs weliswaar met 2-1, maar had de heenwedstrijd in Schotland vorige week met 2-0 verloren.

Kyogo Furuhashi opende al in de derde minuut de score voor Celtic. Drie minuten later zorgde Zakaria Aboukhlal voor de gelijkmaker.

Halverwege de eerste helft kwam AZ op voorsprong door een eigen doelpunt van Carl Starfelt. De Alkmaarders hadden daarna nog één treffer nodig om een verlenging af te dwingen, maar die zat er niet meer in.

Door de nederlaag in de play-offs vervolgt AZ het Europese avontuur in de groepsfase van de Conference League. De loting voor dat toernooi wordt vrijdag in Istanboel verricht.

Teleurstelling bij Ernest Poku na zijn gemiste kans in de slotfase. Teleurstelling bij Ernest Poku na zijn gemiste kans in de slotfase. Foto: Pro Shots

AZ herstelt zich snel na vroege achterstand

In het AFAS Stadion moest AZ door het verlies van vorige week in Glasgow minimaal twee keer scoren. Na drie minuten kwam Celtic echter op voorsprong via Furuhashi, die de bal binnentikte op aangeven van Liel Abada.

De thuisploeg raakte niet van slag door de vroege achterstand en had binnen drie minuten een antwoord op de openingstreffer van de Schotten. Aboukhlal profiteerde van een blunder van doelman Joe Hart, die te veel tijd nam bij een uittrap.

In de 26e minuut had AZ ook wat geluk bij de 2-1. Een voorzet vanaf rechts van Yukinari Sugawara werd door Celtic-verdediger Starfelt in eigen doel gewerkt. Daarna ging de formatie van Jansen op jacht naar de derde goal en waren Teun Koopmeiners en Aboukhlal daar nog voor rust dichtbij.

Kort na de onderbreking kreeg Aboukhlal opnieuw een kans, maar ook ditmaal stond Hart in de weg. In het vervolg van de tweede helft creëerden beide ploegen amper kansen meer. Tien minuten voor tijd kon Ernest Poku op aangeven van Sam Beukema de 3-1 maken, maar de invaller schoot van dichtbij over.

