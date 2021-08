AZ heeft zich donderdag niet weten te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De ploeg van coach Pascal Jansen won de return tegen Celtic in de play-offs weliswaar met 2-1, maar had de heenwedstrijd in Schotland vorige week met 2-0 verloren.

Kyogo Furuhashi opende al in de derde minuut de score voor Celtic. Drie minuten later zorgde Zakaria Aboukhlal voor de gelijkmaker.

Halverwege de eerste helft kwam AZ op voorsprong door een eigen doelpunt van Carl Starfelt. De Alkmaarders hadden daarna nog één treffer nodig om een verlenging af te dwingen, maar die zat er niet meer in.

Door de nederlaag in de play-offs vervolgt AZ het Europese avontuur in de groepsfase van de Conference League. De loting voor dat toernooi wordt vrijdag in Istanboel verricht.