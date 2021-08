Vitesse heeft zich donderdag geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De Arnhemmers wonnen de return tegen Anderlecht in de play-offs met 2-1, nadat ze vorige week in Brussel met 3-3 gelijk hadden gespeeld.

Maximilian Wittek zorgde voor beide doelpunten van Vitesse. De Duitse verdediger opende al in de vierde minuut de score en was kort na rust opnieuw trefzeker. Tien minuten voor tijd bracht Lior Refaelov de spanning terug namens Anderlecht, maar daar bleef het uiteindelijk bij.

Vorige week gaf Vitesse in een spektakelstuk nog een 2-3-voorsprong uit handen in de slotfase. Bovendien miste Anderlecht diep in blessuretijd nog een strafschop.

Vitesse stroomde in de derde voorronde van de Conference League in. Daarin rekende de ploeg van coach Thomas Letsch af met het Ierse Dundalk.

De loting voor de groepsfase van de Conference League wordt vrijdag in Istanboel verricht.

Maximilian Wittek maakte beide doelpunten voor Vitesse. Foto: Pro Shots

Wittek opent score al vroeg voor Vitesse

In het GelreDome zocht Vitesse vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en dat leverde binnen vier minuten de openingstreffer op. Wittek schoot na een corner vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied op doel en zag zijn schot via het hoofd van Joshua Zirkzee in het doel belanden.

Zirkzee verzuimde Anderlecht, waar ook Wesley Hoedt een basisplaats had, halverwege de eerste helft op gelijke hoogte te brengen. Zijn schot werd gekeerd door Markus Schubert. Aan de andere kant kregen Sondre Tronstad en Wittek voor rust nog kansen op de 2-0.

Vier minuten na rust was het wel voor de tweede keer raak voor Vitesse. Uit een voorzet van Eli Dasa schoot Wittek de bal met een stoot hard in de rechterhoek.

Daarna creëerden beide ploegen lange tijd nauwelijks kansen, maar tien minuten voor tijd kwam Anderlecht terug in de wedstrijd. Refaelov, die vorige week nog een penalty op de lat schoot, tikte uit de rebound binnen, nadat de bal op de paal was beland. Het werd nog even spannend voor Vitesse, maar de thuisploeg bleef op de been.