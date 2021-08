Feyenoord heeft zich donderdag ondanks een pover optreden bij IF Elfsborg geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De Rotterdammers verloren in Zweden met 3-1, maar konden zich dat dankzij de 5-0-thuiszege van vorige week permitteren.

Voor Feyenoord is het de eerste nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot won de eerste twee duels in de Eredivisie en was ook in Europees verband nog ongeslagen.

Guus Til maakte na een uur spelen het enige doelpunt van Feyenoord. Voor de van Spartak Moskou gehuurde middenvelder was het al zijn zesde doelpunt in de voorrondes van de Conference League.

Het betekende de aansluitingstreffer, want Elfsborg was via Johan Larsson en Alexander Bernhardsson op een 2-0-voorsprong gekomen. Marokhy Ndione maakte de teleurstellende avond van Feyenoord compleet door er 3-1 van te maken.

Feyenoord had in de vorige rondes afgerekend met het Kosovaarse FC Drita en met FC Luzern uit Zwitserland. De Conference League is een nieuw Europees toernooi, dat in de pikorde onder de Champions League en de Europa League staat.

Ook Vitesse plaatste zich voor de groepsfase van de Conference League. De Arnhemmers wonnen thuis verrassend met 2-1 van Anderlecht en dat was na het 3-3-gelijkspel in Brussel toereikend.

Fouten gemakzuchtig Feyenoord afgestraft

Slot gaf ondanks de riante uitgangspositie geen spelers rust in de Boras Arena. Alleen Marcos Senesi (blessure) en Justin Bijlow (schorsing) ontbraken. Die laatste werd onder de lat vervangen door de Israëliër Ofir Marciano.

De koploper van de Eredivisie maakte na een aardige openingsfase een wat gemakzuchtige indruk en kreeg daarvoor vlak voor rust de rekening gepresenteerd. Uit een knap geplaatste vrije trap van Larsson kwam Elfsborg in de 42e minuut op voorsprong.

Vijf minuten na rust was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Alexander Bernhardsson profiteerde van een verkeerde ingooi van Marcus Pedersen en werkte de bal in de verre hoek.

Net nadat de Rotterdammers waren ontsnapt aan de 3-0, tekende Til voor de aansluitingstreffer. Hij scoorde van dichtbij na een assist van Luis Sinisterra. In de 77e minuut bepaalde Ndione de eindstand op 3-1.