Lieke Martens heeft donderdag tijdens de loting voor de Champions League naast de prijs voor Europees Voetbalster van het Jaar gegrepen. De aanvaller van FC Barcelona moest haar meerdere erkennen in haar teamgenoot Alèxia Putellas. Bij de mannen ging de prijs naar Chelsea-middenvelder Jorginho.

De 28-jarige Martens behoorde samen met haar ploeggenoten Putellas en Jennifer Hermoso tot de laatste drie genomineerden.

Martens was afgelopen seizoen met twintig doelpunten en zestien assists goud waard voor Barcelona en veroverde met de Catalanen de landstitel en de Champions League. De Limburgse scoorde tijdens de Olympische Spelen in Tokio vier keer namens de Oranjevrouwen, die in de kwartfinales werden uitgeschakeld door de Verenigde Staten.

Het was niet de eerste keer dat Martens was genomineerd. Ze won de prijs wel in het seizoen 2016/2017, toen ze met Oranje in eigen land de Europese titel veroverde.

Als Martens opnieuw tot Europees Voetbalster van het Jaar was uitgeroepen, was ze samen met Pernille Harder recordhoudster. De Deense won de prijs in 2018 en 2020.

Jorginho troeft Kanté en De Bruyne af

Bij de mannen liet Jorginho zijn ploeggenoot N'Golo Kanté en Manchester City-aanvaller Kevin De Bruyne achter zich. Zij speelden alle drie in de Champions League-finale, die met 1-0 werd gewonnen door Chelsea. Jorginho veroverde vorige maand met Italië ook de Europese titel.

De 29-jarige Jorginho is de opvolger van Robert Lewandowski, die de prijs vorig jaar won. Net als vorig jaar kregen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo niet voldoende punten voor een plek in de top drie.

Jorginho greep wel naast de prijs voor beste middenvelder in het afgelopen Champions League-seizoen. Die ging naar Kanté. Édouard Mendy (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City) en Erling Haaland (Borussia Dortmund) mochten zich respectievelijk de beste doelman, verdediger en aanvaller noemen.

De prijs voor Coach van het Jaar was voor Thomas Tuchel. De Duitser leidde Chelsea naar de eindzege in de Champions League. Tuchel kreeg meer stemmen dan Josep Guardiola en de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini.