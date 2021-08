Albert Gudmunsson is door trainer Pascal Jansen gepasseerd voor de thuiswedstrijd van AZ in de play-offs van de Europa League tegen Celtic. De IJslander moet plaatsmaken voor de Zweed Jesper Karlsson.

Opstelling AZ Verhulst; Sugawara, Letschert, Martins Indi en Witry; Midtsjø, De Wit en Koopmeiners; Aboukhlal, Pavlidis en Karlsson.

Opstelling Celtic Hart; Ralstan, Starfelt, Welsh, Taylor; Rogic, McGregor, Turnbull; Abada, Furuhashi, Christie.

Karlsson ontbrak vorige week in de heenwedstrijd tegen Celtic wegens een schorsing. AZ verloor dat duel in Glasgow met 2-0.

De basisopstelling van de Alkmaarders is verder op nog één positie gewijzigd. De Noor Aslak Fonn Witry krijgt op de linksbackpositie de voorkeur boven Thijs Oosting. Owen Wijndal ontbreekt nog wegens een blessure.

Doelman Hobie Verhulst krijgt opnieuw de voorkeur boven de onlangs aangetrokken Deen Peter Vindahl Jensen.

Als AZ er niet in slaagt Celtic uit te schakelen, vervolgt de ploeg van Jansen het Europese avontuur in de groepsfase van de Conference League in plaats van de groepsfase van de Europa League.

AZ en Celtic trappen om 20.15 uur af in het AFAS Stadion.