Benjamin Mendy is door Manchester City voorlopig geschorst vanwege een ernstige zedenzaak. De linksback van de Engelse kampioen wordt verdacht van vier verkrachtingen en een aanranding.

"Mendy is in voorlopige hechtenis genomen. Hij moet binnenkort in Chester voor de rechter verschijnen", meldt de politie van Cheshire donderdag in een verklaring. Manchester City wil inhoudelijk niet op de zaak ingaan.

De strafbare feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen oktober 2020 en deze maand. De vermeende slachtoffers zijn ouder dan zestien jaar.

Mendy werd vorig seizoen al door Manchester City op de vingers getikt toen hij op Oudejaarsavond een feest organiseerde waarbij de coronaregels niet werden nageleefd.

De 27-jarige Mendy speelt sinds 2017 voor Manchester City, dat hem destijds overnam van AS Monaco. Hij kwam tot vijftig wedstrijden in de Premier League en scoorde daarin twee keer.

Mendy kwam tien keer uit voor de Franse nationale ploeg. Hij maakte deel uit van de selectie voor het WK van 2018, maar ontbrak deze zomer bij het Europees kampioenschap.