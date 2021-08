Feyenoord begint donderdag met Wouter Burger aan de return tegen IF Elfsborg in de play-offs van de Conference League. Bij Vitesse heeft Loïs Openda een basisplaats in de return tegen Anderlecht.

Opstelling IF Elfsborg Rönning; Larsson, Väisänen, McVey, Strand; Rømer, Alm, Olsson; Bernhardsson, Ndione, Okkels.

Opstelling Feyenoord Marciano; Pedersen, Trauner, Burger, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Burger neemt in de verdediging van Feyenoord de plaats in van Marcos Senesi. De Argentijn behoort vanwege een liesblessure niet tot de wedstrijdselectie van de Rotterdammers.

Ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Elfsborg voert trainer Arne Slot verder noodgedwongen één wijziging door in zijn opstelling. De geschorste Justin Bijlow, die vorige week rood kreeg in De Kuip, wordt onder lat vervangen door Ofir Marciano.

Feyenoord won de heenwedstrijd vorige week met 5-0 en is daardoor al zo goed als zeker van een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De return in het Zweedse Boras begint om 19.00 uur.

Opstelling Vitesse Schubert; Oroz, Bazoer, Hájek; Dasa, Gboho, Bero, Tronstad, Wittek; Openda, Frederiksen.

Opstelling Anderlecht Van Crombrugge; Murillo, Harwood-Bellis, Hoedt, Sergio Gómez; Amuzu, Cullen, Olsson, Refaelov; Zirkzee, Raman.

Openda keert bij Vitesse terug in de basis. Vorige week was de Belgische spits geschorst voor de heenwedstrijd tegen Anderlecht (3-3) en werd zijn plek ingenomen door Oussama Darfalou, die nu op de bank start.

Ook Oussama Tannane begint op de bank. De aanvaller maakte vorige week als invaller de 2-3 in Brussel. Bij Anderlecht hebben Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee een basisplaats.

De return tussen Vitesse en Anderlecht gaat om 19.00 uur van start in het GelreDome.