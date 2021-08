NEC heeft zich donderdag versterkt met Pedro Ruiz. De 21-jarige spits wordt door de Nijmegenaren voor twee seizoenen gehuurd van Olympique Marseille.

Ruiz maakte eerder deze zomer de overstap van Real Madrid naar Olympique Marseille. Bij de Spaanse club speelde hij sinds 2015 in de jeugdopleiding.

Voor Real Madrid Castilla, het tweede elftal van 'De Koninklijke', maakte Ruiz vier doelpunten in 22 competitieduels. Vorig jaar liep de Spanjaard een zware knieblessure op, waardoor hij sindsdien geen officiële wedstrijd meer speelde.

"Pedro Ruiz viel al op jonge leeftijd op in de jeugd van Real Madrid", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen. "Pedro is een toptalent in Spanje. Een centrumspits van bijna 2 meter, maar tegelijkertijd lichtvoetig. Dat is een zeldzame combinatie. Pedro is inmiddels hersteld van een zware knieblessure en sluit in de komende weken aan bij de wedstrijdselectie."

Ruiz is de negende versterking voor NEC tijdens deze transferperiode. Eerder haalde de promovendus onder anderen Lasse Schöne, Mikkel Duelund, Magnus Mattsson en Iván Márquez.

NEC begon het Eredivisie-seizoen met een nederlaag tegen Ajax (5-0) en een overwinning op PEC Zwolle (2-0). Komende zondag gaat de ploeg van coach Rogier Meijer op bezoek bij Heracles Almelo.