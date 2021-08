La Liga neemt juridische stappen tegen de beslissing van de FIFA om de interlandbreak voor Zuid-Amerika in september en oktober met twee dagen te verlengen. Verschillende Spaanse clubs dreigen spelers te moeten missen tijdens de speelronde op 11 en 12 september.

"La Liga zal voorzorgsmaatregelen nemen bij de bevoegde gerechtelijke instantie om de rechten en belangen van de competities en van de getroffen clubs te beschermen", staat in een verklaring.

De Spaanse profliga beloofde eerder deze week alle clubs te steunen die geen spelers willen vrijgeven voor de komende WK-kwalificatieduels in Zuid-Amerika van begin september.

"We kunnen de zwaarwegende en eenzijdige beslissing van de FIFA om de tijd voor vrijgave in Zuid-Amerika met twee dagen te verlengen tot elf dagen, niet aanvaarden", klonk het eerder al bij La Liga. In totaal gaat het om zo'n 25 internationals, maar dat aantal kan nog oplopen.

PL-clubs staan geen internationals af aan 'rode landen'

De clubs uit de Premier League lieten dinsdag weten geen spelers te zullen vrijgeven die afkomstig zijn uit landen die op de Britse overheidslijst als rood zijn aangemerkt. Die beslissing heeft betrekking op zo'n zestig spelers.

Ook de Serie A sprak zijn steun uit aan clubs die hun spelers niet willen vrijgeven indien ze bij terugkeer in Italië in quarantaine moeten gaan, ondanks de oproep van de FIFA tot solidariteit.

De Franse liga LFP spreekt van "een eenzijdige beslissing die voor grote problemen zorgt qua beschikbaarheid van clubpersoneel". Volgens de LFP zullen Franse clubs geen spelers verhinderen naar hun nationale ploeg af te reizen.