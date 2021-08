Pedri is niet opgenomen in de selectie van Spanje voor de komende WK-kwalificatieduels. Bondscoach Luis Enrique geeft daarmee gehoor aan de oproep van FC Barcelona-trainer Ronald Koeman, die zijn toptalent met vakantie stuurde.

De pas achttienjarige Pedri speelde vorig seizoen liefst 52 officiële wedstrijden voor FC Barcelona, maar hij kon daar geen moment echt van bijkomen. De aanvaller deed eerst met Spanje mee aan het EK, waar hij alle duels in actie kwam, en reisde daarna naar Tokio voor de Olympische Spelen.

Spanje haalde de finale in de Japanse hoofdstad - Brazilië zegevierde met 2-1 - waardoor Pedri op 7 augustus nog een wedstrijd speelde. Op 15 en 21 augustus was de tienvoudig international alweer basisspeler tijdens de eerste twee competitieduels van FC Barcelona in het nieuwe seizoen.

Voor het duel met Athletic Club van afgelopen zaterdag (1-1) kondigde Koeman al aan dat hij Pedri twee weken met vakantie wil sturen. De Nederlander vroeg Enrique vorige week in een onderling gesprek al om het talent niet op te roepen voor de komende interlands en de bondscoach heeft daar gehoor aan gegeven.

Overigens zei Enrique donderdag op zijn persconferentie dat het zijn eigen beslissing is geweest om Pedri vakantie te gunnen. "Geen enkele trainer kan mij beïnvloeden. Dit is een persoonlijk besluit geweest."

Spanje speelt begin september wedstrijden tegen Zweden (2 september, uit), Georgië (5 september, thuis) en Kosovo (8 september, uit). De ploeg van Enrique gaat met zeven punten uit drie wedstrijden aan de leiding in groep B, maar heeft wel een duel meer gespeeld dan naaste belager Zweden (zes punten).

De Spaanse selectie voor de komende WK-kwalificatieduels. De Spaanse selectie voor de komende WK-kwalificatieduels. Foto: Twitter

Bekijk het programma en de standen in de WK-kwalificatie