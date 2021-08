Marianne van Leeuwen (60) heeft op 1 september haar eerste officiële werkdag als directeur betaald voetbal bij de KNVB. De opvolger van de pensioengerechtigde Eric Gudde weet dat ze geen makkelijke functie gaat bekleden, maar ze kijkt erg uit naar haar nieuwe baan.

"Waar heb je nog zin in, wat haal je je op je hals. Iedereen vindt straks iets van je. Het betaalde voetbal kan een slangenkuil zijn", waarschuwden vrienden en zakenrelaties toen het nieuws over de topfunctie van Van Leeuwen bij de KNVB in mei naar buiten kwam.

"Goed bedoeld", lacht de eerste vrouwelijke directeur betaald voetbal. "Maar ik ga het gewoon doen. Ik ga er een succes van maken. Ik weet dat ik dat kan en ik heb ook bewezen dat ik dat kan, in het bedrijfsleven, onder andere bij Reed Elsevier, en in het amateurvoetbal, bij Zeeburgia. Die ervaringen komen mooi samen in het betaald voetbal."

Zeven jaar lang was ze voorzitter van de multiculturele amateurclub uit het Amsterdamse stadsdeel Oost. Onder haar leiding verdubbelde het ledenaantal van Zeeburgia. Er staat een mooi nieuw clubhuis en de inkomsten uit commerciële activiteiten werden vervijfvoudigd.

"Ik werd daar leider van twee elftallen toen mijn zonen daar gingen voetballen", aldus Van Leeuwen. "Het voetbal was op een goed niveau, maar verder was het een behoorlijke puinhoop. Geen geld, geen faciliteiten, geen structuur. Er ontstond behoefte aan een nieuw bestuur en toen heb ik als vrijwilliger mijn hand opgestoken om voorzitter te worden. Met een volledig nieuw bestuur hebben we een stip op de horizon gezet, verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld en zijn we aan de slag gegaan."

Van Leeuwen stond anderhalf jaar geleden op toen Ahmad Mendes Moreira bij Excelsior van het veld stapte nadat hij door fans van FC Den Bosch racistisch was bejegend. Zoiets gebeurt echt niet alleen bij de profs, benadrukte ze bij verschillende media. "Helaas word je ook in het amateurvoetbal nog ieder weekeinde met racisme geconfronteerd. Opmerkingen als 'ik geef geen hand aan een aap' en 'kijk, daar heb je onze zwarte pieten'. Soms ging zoiets naar de tuchtcommissie. Maar wij gebruikten vooral veel energie om onze jongens en meisjes te laten zien hoe mooi ze zijn."

Marianne van Leeuwen heeft twee zoons die in het profvoetbal spelen. Foto: ANP

'Ik ben meestal voor de underdog'

Van Leeuwen zat vroeger in De Kuip op de tribune naast haar vader, die directeur was van de toenmalige hoofdsponsor van Feyenoord. Ze werd meester in de rechten in Leiden en ging later met haar twee zoons in Amsterdam wonen, nadat ze gedurende negen jaar bedrijven van Reed Elsevier in Parijs en Boston had geleid. Sindsdien bezoekt ze soms wedstrijden van Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik heb geen voorkeur voor een club, alleen bij landenwedstrijden ben ik natuurlijk voor Oranje", zegt ze. "In het clubvoetbal, maar eigenlijk in het hele leven, ben ik meestal voor de underdog. Ik wil nu eenmaal graag helpen ongelijkheid te verminderen. Gelijke kansen creëren."

Amadou en Demba, de zoons van Van Leeuwen, spelen respectievelijk bij Willem II onder 21 en op Cyprus en zijn inmiddels het huis uit. "Daar zat ik dan in een stil, lekker schoon maar leeg huis, met een paar commissariaten. Was dat het dan? Ik ben toen zelf actief op zoek gegaan naar een job, op niveau, en bij voorkeur in het voetbal."

Die zoektocht eindigde bij de allerhoogste functie van de KNVB. Als eerste vrouw nog wel. Of juist omdat ze vrouw is? "Dat heeft er niets mee te maken", antwoordt Van Leeuwen. "Ik was gewoon een goede kandidaat. En ik heb altijd met veel mannen om me heen gewerkt. Toen ik begon in het bedrijfsleven was het daar niet anders. "

"Ik heb informeel al kennisgemaakt met de directeuren van Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie. Dat geldt ook voor bijna alle directeuren van de clubs uit het betaalde voetbal. En zodra ik officieel in functie ben, ga ik ze natuurlijk allemaal opzoeken. Want de KNVB is er voor de clubs en die clubs zijn het allerbelangrijkst."