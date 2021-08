Als een scheidsrechter in de Eredivisie na ingrijpen van de VAR een beslissing terugdraait, dan wordt een korte video van het bewuste moment vanaf komend weekend op de grote schermen in het stadion vertoond.

Het gaat alleen om de beelden op basis waarvan de arbitrage heeft besloten een eerdere beslissing te wijzigen na ingrijpen van de VAR. Situaties die worden beoordeeld, maar waar niets mee wordt gedaan door de scheidsrechter, worden dus niet getoond.

"Het publiek kan zo op de schermen zien wat de reden van de herziening is, zodat het ook in het stadion duidelijk is waarom er door de VAR is ingegrepen", aldus de KNVB donderdag in een verklaring.

De videobeelden worden aangeleverd vanuit het ARAG KNVB Replay Center in Zeist. Elke club bepaalt vervolgens zelf of de beelden daadwerkelijk op het stadionscherm worden vertoond.

Tot op heden kregen de fans in het stadion geen beelden te zien. Sinds oktober 2019 wordt bij VAR-momenten wel via korte teksten op de videoschermen aangegeven wanneer er sprake is van een VAR-check en wat de uitkomst is.

Fortuna Sittard-RKC Waalwijk is vrijdag om 20.00 uur de eerste wedstrijd waarbij er beelden van VAR-momenten getoond kunnen worden.