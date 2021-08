FC Groningen heeft het contract van Ramon Pascal Lundqvist met een seizoen verlengd, maar verhuurt hem de rest van het seizoen aan Panathinaikos. De Griekse topclub beschikt opvallend genoeg ook over een optie tot koop.

De 24-jarige Lundqvist staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij FC Groningen en speelde sindsdien 49 officiële wedstrijden voor de 'Trots van het Noorden'. De aanvallende middenvelder scoorde acht keer en leverde vier assists.

Vorig seizoen had Lundqvist al geen vaste basisplek onder trainer Danny Buijs en dat is dit seizoen niet anders, waardoor hij mag vertrekken. Het lijkt erop dat FC Groningen zijn contract met een jaar verlengt tot medio 2024 om een hogere transfersom te ontvangen als Panathinaikos de koopoptie wil lichten.

"Na dit seizoen zou Ramon Pascal nog slechts een contract voor een jaar hebben. Dat leek ons niet wenselijk", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Wij geloven dat hij van waarde kan zijn en daarom vonden wij het belangrijk om pas aan een verhuurperiode mee te willen werken als de transferrechten langer bij ons zouden blijven liggen."

Voor zijn transfer naar FC Groningen droeg Lundqvist het shirt van PSV en NAC Breda. De Zweed speelde zes officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren, maar brak nooit echt door in het Philips Stadion. Voor NAC kwam hij tot zeventien duels.

Bij FC Groningen deed Lundqvist dit seizoen alleen acht minuten mee in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-0) op 21 augustus. De ploeg van Buijs won een week later met 1-2 van SC Cambuur en bezet na twee speelronden de zesde plek in de Eredivisie.