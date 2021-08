Vurnon Anita speelt ook volgend seizoen voor RKC Waalwijk. De middenvelder tekende donderdag een eenjarig contract bij de Eredivisionist. FC Groningen verlengt de verbintenis van Ramon Pascal Lundqvist met een seizoen en verhuurt hem de rest van het seizoen aan Panathinaikos, dat opvallend genoeg ook over een optie tot koop beschikt.

De 32-jarige Anita speelde ook afgelopen seizoen voor RKC, maar zijn contract liep af. Hij zat enige tijd zonder club, maar trainde al wel enkele weken mee in Waalwijk en is nu alsnog een nieuwe verbintenis overeengekomen met de Brabanders.

"Afgelopen seizoen hebben we allemaal gezien dat Vurnon een echte meerwaarde is voor RKC. Met zijn spelinzicht en leiderschap bieden we onze technische staf meer mogelijkheden op het middenveld", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Anita kwam vorig seizoen tot 29 officiële duels bij RKC. Voor zijn periode in Brabant kwam de drievoudig Oranje-international en zesvoudig international van Curaçao uit voor Ajax, Newcastle United, Leeds United, Willem II en CSKA Sofia.

Het RKC van trainer Joseph Oosting staat na twee Eredivisie-duels op drie punten. AZ werd met 1-0 verslagen en sc Heerenveen bleek vorige week met 3-2 te sterk.

FC Groningen verhuurt Lundqvist aan Panathinaikos

FC Groningen maakte eerder op donderdag bekend dat het contract van Lundqvist met een jaar is verlengd, maar dat hij wel aan Panathinaikos wordt verhuurd met optie tot koop. De 24-jarige Zweed staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij FC Groningen en speelde sindsdien 49 officiële wedstrijden voor de 'Trots van het Noorden'. De aanvallende middenvelder scoorde acht keer en leverde vier assists.

Vorig seizoen had Lundqvist al geen vaste basisplek onder trainer Danny Buijs en dat is dit seizoen niet anders, waardoor hij mag vertrekken. Het lijkt erop dat FC Groningen zijn contract met een jaar verlengt tot medio 2024 om een hogere transfersom te ontvangen als Panathinaikos de koopoptie wil lichten.

"Na dit seizoen zou Ramon Pascal nog slechts een contract voor een jaar hebben. Dat leek ons niet wenselijk", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Wij geloven dat hij van waarde kan zijn en daarom vonden wij het belangrijk om pas aan een verhuurperiode mee te willen werken als de transferrechten langer bij ons zouden blijven liggen."

Voor zijn transfer naar FC Groningen droeg Lundqvist het shirt van PSV en NAC Breda. De Zweed speelde zes officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren, maar brak nooit echt door in het Philips Stadion. Voor NAC kwam hij tot zeventien duels.

Bij FC Groningen deed Lundqvist dit seizoen alleen acht minuten mee in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-0) op 21 augustus. De ploeg van Buijs won een week later met 1-2 van SC Cambuur en bezet na twee speelronden de zesde plek in de Eredivisie.