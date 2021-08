Voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon heeft de hoop op de komst van André Onana nog niet opgegeven. De keeper werd eerder al in verband gebracht met de club van trainer Peter Bosz, maar een transfer ketste toen af.

"Sinds de komst van Peter Bosz hebben we naar zijn goedkeuring gehandeld. We hebben er alles aan gedaan om een keeper te strikken. Misschien lukt het ons op het laatste moment nog wel om Onana te halen", zei Aulas woensdagavond op een persconferentie bij de presentatie van Xherdan Shaqiri.

De 25-jarige Onana, die sinds februari van dit jaar aan de kant staat door een dopingschorsing en tot november geen wedstrijden mag keepen, bereikte nog geen overeenstemming met Ajax over een nieuw contract en wordt sindsdien in verband gebracht met een transfer.

Begin deze maand meldde De Telegraaf dat Olympique Lyon op hoofdlijnen een akkoord had met Ajax én Onana, maar dat de Kameroener had besloten om af te zien van een overgang. Hoewel de transfermarkt dinsdag al sluit, denkt de Franse topclub Onana toch nog over te kunnen halen.

'Hopelijk kunnen we nog verrassende dingen doen'

Bosz was in het seizoen 2016/2017 trainer van Ajax en werkte toen al samen met Onana, wiens contract in Amsterdam na dit seizoen afloopt. Lyon is gebaat bij versterkingen na de slechte seizoensstart: de ploeg van Bosz wacht na drie competitiewedstrijden nog op de eerste zege en staat in de onderste regionen.

"Aan het einde van de transferperiode is alles mogelijk", zei Aulas over de plannen van Lyon in de slotweek van de transferwindow. "Het is allemaal complex, maar we hoeven in ieder geval niet eerst te verkopen voordat we spelers kunnen halen. Hopelijk kunnen we nog een aantal verrassende dingen doen."

Het is nog niet duidelijk of Onana nog oren heeft naar een zomers vertrek bij Ajax. De doelman mag op zaterdag 4 september - twee maanden voordat hij weer wedstrijden mag spelen - weer op het trainingsveld staan.

