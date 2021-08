Josep Guardiola heeft woensdagavond aangekondigd dat hij na het seizoen 2022/2023 wil stoppen als manager van Manchester City. De Spanjaard is van plan om over twee jaar een sabbatical te nemen en daarna bondscoach te worden.

"Na zeven jaar bij deze club denk ik dat het tijd is om een pauze te nemen. Ik moet uitrusten. Daarnaast wil ik de tijd nemen om te evalueren en om te leren van andere coaches", zei de vijftigjarige Guardiola op een conferentie volgens Marca.

De succescoach staat sinds het seizoen 2016/2017 voor de groep van Manchester City, dat hij al naar drie landstitels leidde. De 'Citizens' wonnen onder de hoede van Guardiola ook de FA Cup, de League Cup (vier keer) en de FA Community Shield (twee keer).

Eerder in zijn trainersloopbaan boekte Guardiola al grote successen met FC Barcelona (2008-2012) en Bayern München (2013-2016). Toch sluit 'Pep' nu al uit dat hij zich na zijn periode bij Manchester City direct op een andere club gaat storten.

"Als er tijdens mijn sabbatical een kans komt om een nationaal team te coachen, dan zie ik dat zeker zitten. Dat moet mijn volgende stap worden. Ik zou wel willen ervaren hoe het is om een land te leiden op het EK, de Copa América of het WK", aldus Guardiola, wiens contract bij Manchester City ook afloopt in de zomer van 2023.

Manchester City, dat vorig seizoen de finale van de Champions League verloor van Chelsea, is niet geweldig aan het huidige Premier League-seizoen begonnen. De ploeg van Guardiola ging in de eerste wedstrijd met 1-0 onderuit tegen Tottenham Hotspur, maar herstelde zich in het thuisduel met Norwich City (5-0).