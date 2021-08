Myron Boadu komt komend seizoen met AS Monaco niet uit in de Champions League. De van AZ overgekomen aanvaller zag vanaf de bank hoe zijn ploeg in de play-offs na verlenging werd uitgeschakeld door Shakhtar Donetsk: 2-2. Sheriff Tiraspol zorgde voor een primeur door als eerste Moldavische club de groepsfase te halen.

Voor Sheriff was een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Dinamo Zagreb genoeg om voor het eerst door te dringen tot het hoofdtoernooi. Vorige week had de ploeg de thuiswedstrijd overtuigend met 3-0 gewonnen.

Voor de ploeg uit Tiraspol komt een lang gekoesterde wens in vervulling. Maar liefst achttien keer sneuvelde de ploeg in de voorronde van de Champions League. De ploeg die in Zagreb dan eindelijk kwalificatie wist af te dwingen, telde overigens geen enkele Moldavische speler.

Ook Red Bull Salzburg plaatste zich voor het hoofdtoernooi. De Oostenrijkers wonnen in Denemarken met 1-2 van Brøndby IF, na vorige week de thuiswedstrijd al met dezelfde cijfers gewonnen te hebben.

Shakhtar Donetsk en AS Monaco strijden om het 32e en laatste ticket voor de groepsfase van de Champions League. De Fransen stonden na reguliere speeltijd met 1-2 voor. Omdat de Oekraïners vorige week met 0-1 wonnen, en omdat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen, moet er worden verlengd.